Cabina armadio piccola: si può fare!

Quali ante per cabina armadio piccola

Se desideri realizzare una cabina armadio piccola chiusa da ante ricorda che devi gestire ogni centimetro in modo da non generare inutili ingombri.



Tra le chiusure più pratiche troviamo quelle scorrevoli. Non occupano spazio davanti al guardaroba in fase di apertura. Possono essere ancorate alla parete o al telaio della struttura, con appositi binari. Le ante a libro si ripiegano su sé stesse e sono un'ottima soluzione salvaspazio.



Ti suggeriamo di evitare le classiche soluzioni a battente, che sono più adatte per spazi grandi. Privilegia ante chiare oppure in vetro per alleggerire visibilmente la stanza e farla sembrare più ampia.



La composizione Vega Armadio di Doal ci mostra una cabina armadio con ante a libro in vetro e profili in alluminio bianchi, perfetta per arredare con gusto una nicchia.