Progetta con noi la tua cabina armadio piccola

Redazione - 08 gennaio 2014

Quali sono le misure di una cabina armadio piccola

Per poter ottenere una cabina armadio funzionale, spesso si pensa che serva tanto spazio a disposizione: invece bastano solo 2 mq per poterla realizzare in modo ottimale. La disposizione efficace infatti si basa su misure minime quali: la profondità standard dei moduli dell’armadio, pari a 60 cm, sommata ad altri 60 cm di passaggio di una persona davanti ad esso;

standard dei moduli dell’armadio, pari a 60 cm, sommata ad altri 60 cm di passaggio di una persona davanti ad esso; la lunghezza , che varia a seconda delle esigenze ma generalmente non si scende sotto i 210 cm per poter disporre di abbastanza spazio contenitivo;

, che varia a seconda delle esigenze ma generalmente non si scende sotto i 210 cm per poter disporre di abbastanza spazio contenitivo; l’ altezza , che varia da 220 cm per gli uomini e 260 cm per le donne, che generalmente hanno più guardaroba da contenere. Partendo da questi elementi di base, si ricavano innumerevoli soluzioni, anche se dipendenti da spazi piccoli. L’ipotesi migliore è avere una stanza con una dimensione totale, quindi comprensiva di cabina armadio, di almeno 300 cm di larghezza e 400 cm di lunghezza, pari a 12 mq. Considerando l’ingombro del letto pari a circa 4mq, la zona di passaggio, eventuali presenze di porte/finestre e l’apertura delle ante, resta in modo univoco lo spazio per realizzare una cabina armadio dalle dimensioni di 2 mq. Le possibili configurazioni però partono da due alternative di struttura: Moduli componibili : questa geometria consente di comporre i vari moduli collocandoli liberamente sulle pareti a disposizione, indipendentemente dalla loro altezza e geometria. Soprattutto se parliamo di moduli dalle dimensioni ridotte, questi possono incastrarsi e sovrapporsi a seconda dello spazio concesso. Pali terra-soffitto : cosiddetto sistema “free standing a pali” che permette di regolare l'altezza e l'inclinazione della cabina a seconda delle esigenze, e possono essere attrezzati con ripiani e cassettiere. Partendo da questi elementi di base, si ricavano innumerevoli soluzioni, anche se dipendenti da spazi piccoli. L’ipotesi migliore è avere una stanza con una dimensione totale, quindi comprensiva di cabina armadio, di almeno 300 cm di larghezza e 400 cm di lunghezza, pari a 12 mq. Considerando l’ingombro del letto pari a circa 4mq, la zona di passaggio, eventuali presenze di porte/finestre e l’apertura delle ante, resta in modo univoco lo spazio per realizzare una cabina armadio dalle dimensioni di 2 mq. Le possibili configurazioni però partono da due alternative di struttura:

Dove la possiamo collocare in casa

La posizione più congeniale per disporre in casa di una cabina armadio dalle dimensioni contenute spesso riguarda ambiti inusuali. La tendenza è ricavare una porzione della camera da letto e dedicarla al guardaroba, soprattutto per facilità di gestione, ma esistono anche altre soluzioni altrettanto funzionali. Progettare la cabina armadio perfetta non è infatti questione di spazio, ma di organizzazione.

Si può sfruttare lo spazio del corridoio , se è abbastanza largo, dotandosi di ante scorrevoli, oppure di un disimpegno tra i locali se è un punto cieco dell’arredo, oppure ancora un sottoscala , se l’appartamento è su due piani. Se si vuol mantenere la tradizione e lasciare la cabina in camera, la stanza conterrà solo pochi essenziali arredi come il letto ed eventualmente una cassettiera. Se invece si sceglie una delle altre opzioni, la progettazione diventa un fattore fondamentale per la buona riuscita dell’arredo.

Esistono però casi limite in cui, per loro conformazione. è più difficile arredare lo spazio, come un monolocale, una mansarda o una casa stretta e lunga. In queste situazioni si parte dall’analisi dell’ altezza del soffitto e soprattutto si punta sul sistema di struttura più conveniente, come il sistema a pali montati a parete. In questo modo si possono ricavare soluzioni a boiserie aperte a giorno, un ottimo trucchetto per rendere l’ambiente funzionale e soprattutto di tendenza, senza aver l’ingombro di ante ed impalcatura di un armadio tradizionale.

La cabina armadio sotto il letto