Ecco come illuminare la cabina armadio

Redazione - 13 giugno 2018

Che tipo di lampade scegliere

Sottovalutare l’illuminazione della cabina armadio è un grande errore, che porta poi a fare i conti con una serie di inconvenienti: si fa fatica a distinguere l’effettivo colore degli abiti, per esempio, e soprattutto di sera c’è il rischio di non saper letteralmente dove mettere le mani. Tanto per cominciare, quali sono le lampade più adatte?



Accantona subito l’idea di installare un comune lampadario: è bello, certo, però bisogna posizionarlo al centro dell’ambiente e ciò comporta la creazione di fastidiose ombre. Le opzioni vincenti sono invece due: faretti da incasso orientabili e barre luminose.



I primi possono essere collocati lungo il perimetro del soffitto ma anche sparsi a intervalli regolari nella parte centrale, in modo da ottenere un’illuminazione diffusa e omogenea; volendo, nel caso in cui la cabina sia molto ampia, è possibile anche mettere dei faretti a parete.



Le barre invece vengono solitamente posizionate lungo i bordi superiori dei ripiani e delle scaffalature; si ottiene così un’illuminazione diretta, funzionale e anche scenografica. Se la cabina è piccola, una valida soluzione è anche un pannello luminoso centrale.

3 idee di cabine illuminate

Vogliamo adesso mostrarti 3 cabine armadio illuminate in modo ottimale, affinché tu possa prendere spunto. La prima è prodotta da Caccaro nonché riconducibile alla famiglia di moduli del Sistema Freedhome; non ci sono le ante ma c’è il montante. L’illuminazione è ottenuta tramite una sapiente disposizione di barre a Led; dal più alto al più basso ripiano, la visibilità è perfetta.



Osserva poi com’è stata costruita l’illuminazione per la cabina armadio Island di Pianca: il lato che ospita gli indumenti e gli accessori è caratterizzato da strisce luminose, quello invece riservato alle scarpe presenta faretti orientati verso il basso. Al centro c’è un lampadario, che illumina il blocco contenente altri accessori, gioielli e oggetti vari.



La cabina armadio Guardaroba 16.32 di Flou è invece illuminata per mezzo di faretti incassati del tutto “invisibili”: si vedono soltanto i fasci di luce. Sembra che le barre appendiabiti siano luminose, è un effetto di grande impatto. E non c’è una sola ombra.

La giusta temperatura della luce

Per illuminare la cabina armadio è opportuno scegliere luci a Led, sia perché funzionano a basso voltaggio e quindi non consumano molto, sia perché non danneggiano né gli abiti, né gli elementi strutturali del sistema. Ma qual è la giusta temperatura della luce?



Il presupposto da cui partire per arrivare alla risposta è il seguente: proprio la temperatura influisce sulla percezione dei colori (e quindi anche sullo stato d’animo). Ecco perché, ad esempio, le luci calde fanno sembrare gli ambienti più accoglienti e familiari.



In riferimento alla cabina armadio non c’è tanto questa esigenza, quanto quella di ottenere un’illuminazione il più possibile simile a quella naturale, che cioè restituisca fedelmente le tonalità e le sfumature dei vari capi di abbigliamento. L’ideale sono quindi lampadine comprese fra i 4.000 e i 5.500 Kelvin, che riproducano quindi la luce a mezzogiorno di una giornata primaverile.

Dove posizionare le luci cabina armadio