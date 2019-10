Lampadari classici in vetro di Murano, lo stile non ha età

Lampadari Sogni di Cristallo

L’arte del vetro di Murano ha contribuito a dare prestigio al made in Italy e trova una delle sue migliori espressioni nei lampadari classici. Un’indiscussa realtà di riferimento, in questo campo, è Sogni di Cristallo; un’azienda che da sempre opera col fermo proposito di valorizzare la tradizione tramite tecniche che restano artigianali ma si fanno sempre più raffinate. I lampadari di Sogni di Cristallo interpretano uno stile iconico, rispettano un cammino secolare ma al contempo esprimono concretamente le abilità moderne attraverso lavorazioni estremamente accurate. Le forme armoniose di tutti i lampadari sono curate in ogni minimo dettaglio e impreziosite da dettagli di fiori, foglie, ricci e altri elementi da sempre appartenenti al modus operandi dei maestri vetrai muranesi. Il design e la qualità si fanno accessibili a tutti con le proposte di Sogni di Cristallo : ogni singolo lampadario rappresenta il massimo che si possa offrire nel settore e viene consegnato al cliente provvisto di certificato di garanzia e pezzi di ricambio.

Lampadari classici in vetro di Murano

I lampadari classici in vetro di Murano firmati Sogni di Cristallo caratterizzano con la loro unicità ogni ambiente della casa, dal living alla zona notte. L’azienda offre una serie di servizi che agevolano sia la scelta che l’acquisto online: sul sito è possibile visionare tutti i lampadari e conoscerne le caratteristiche. L'azienda, poi, offre alla propria clientela un servizio di assistenza personalizzata tramite e-mail, skype o contatto telefonico. Un team composto da persone qualificate è disponibile in ogni fase, dalla progettazione dell’ordine alla consegna del prodotto, ed è pronto a rispondere a qualsiasi domanda e fornire preventivi dettagliati nel giro di poche ore. Molti dei lampadari classici si possono personalizzare per quanto riguarda il numero di luci e anche il colore; tutti prendono forma nelle fornaci veneziane aziendali. Ogni prodotto viene spedito con corriere espresso assicurato al 100% e il pagamento può essere effettuato alla consegna. Avere un lampadario in vetro di Murano bello, di qualità, prestigioso e non troppo costoso è semplice: basta scegliere Sogni di Cristallo.

Sogni di Cristallo lampadari Murano

Possono i giovani di oggi appassionarti a un’arte antica così tanto da decidere di coltivarla e farne il proprio mestiere? Decisamente sì. I fondatori di Sogni di Cristallo sono Paolo Zito di Scorzé e Marco Borile di Dolo, due ragazzi under 30. E under 30 sono anche tutti i loro collaboratori, pensate un po’. L’azienda non solo vende lampadari di Murano in tutto il mondo, per quanto vanta fra i clienti vari hotel, ambasciate e abitazioni di lusso. In tre anni il fatturato è stato triplicato e di recente Paolo e Marco hanno partecipato alla Fiera dell’Illuminazione di Francoforte. L’e-commerce va alla grande perché rappresenta il giusto mix fra tradizione Made in Italy e innovazione tecnologica; è stato anche aperto un ufficio nel centro di Mirano, comune in provincia di Venezia. I lampadari classici proposti da Sogni di Cristallo piacciono sempre di più. E il cammino continuerà, non ci sono dubbi.