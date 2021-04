Progetta con noi la tua lavanderia moderna: mobili, idee e soluzioni

Redazione - 19 aprile 2016

Cosa non deve mancare in una lavanderia moderna domestica

All’interno delle nostre abitazioni, avere un locale destinato al lavaggio e al deposito di biancheria è sicuramente un grande vantaggio, sia in termini di ordine sia di funzionalità. Una lavanderia domestica permette di recuperare spazio in altri ambienti della casa e avere subito tutto a portata di mano. Gli elementi che non possono mancare, a livello di disposizione interna, sono: Lavatrice , da preferire con apertura superiore per evitare di piegarsi; Lavatoio , di forma quadrata o rettangolare di solito, per lavaggi a mano. Meglio se mobile, che permetta di sfruttare anche lo spazio al di sotto del lavello, posizionando detersivi o altri prodotti per la pulizia; Stendi biancheria ; Cesti per la biancheria; Zona per detersivi e saponi, generalmente riposti nelle immediate vicinanze del lavatoio e della lavatrice; Spazio verticale per asse da stiro, in caso di stanza piccola meglio optare per una soluzione richiudibile, in modo da utilizzarlo quando necessario; Mensole per riporre la biancheria pulita e stirata, o eventualmente anche barre appendiabiti per le camicie e gli abiti lunghi; Finestra , in modo tale da arieggiare la stanza, senza creare condense di vapore o il moltiplicarsi di muffe nocive date dall’accumulo di acqua. A questi elementi si può aggiungerne altri, non fondamentali, come l’asciugatrice e uno spazio extra per dividere i capi sia prima del lavaggio sia dopo la stiratura. A questi elementi si può aggiungerne altri, non fondamentali, come l’asciugatrice e uno spazio extra per dividere i capi sia prima del lavaggio sia dopo la stiratura.

Dove collocare la lavanderia in casa

Il primo pensiero per realizzare un perfetto spazio per il lavaggio è pensare a dove poterla collocare. A seconda della disposizione interna e delle preferenze di ciascuno, diverse sono le soluzioni possibili: Stanza a sé stante : la migliore delle possibilità, permette, in un minimo di due metri quadri, di disporre in un unico ambiente di lavatrice, lavello e asse da stiro;

: la migliore delle possibilità, permette, in un minimo di due metri quadri, di disporre in un unico ambiente di lavatrice, lavello e asse da stiro; Bagno : molto spesso lo spazio per la lavanderia è ricavato in una porzione del bagno. In questo caso però bisogna fare attenzione ad avere lo spazio sufficiente per tutto e, in caso non ci sia, di optare per soluzioni quanto più possibile nascoste, come vicino alla doccia o sotto il mobile lavabo;

: molto spesso lo spazio per la lavanderia è ricavato in una porzione del bagno. In questo caso però bisogna fare attenzione ad avere lo spazio sufficiente per tutto e, in caso non ci sia, di optare per soluzioni quanto più possibile nascoste, come vicino alla doccia o sotto il mobile lavabo; Ripostiglio : ideale per liberare lo spazio esterno da elettrodomestici non necessari, riponendo tutti gli strumenti utili al suo interno;

: ideale per liberare lo spazio esterno da elettrodomestici non necessari, riponendo tutti gli strumenti utili al suo interno; Outdoor : se l’ambiente interno è carico di mobilio e oggettistica, un’idea intelligente potrebbe essere di sfruttare lo spazio esterno del balcone o di una terrazza. Ricavando un mobiletto esterno a tenuta in alluminio o altro materiale resistente adatto a proteggere gli strumenti e i prodotti dagli agenti esterni o dall’umidità, consente di facilitare nella gestione quotidiana dello spazio interno. L’importante è controllare il corretto inserimento di prese e tubazioni per l’acqua poste all’esterno;

: se l’ambiente interno è carico di mobilio e oggettistica, un’idea intelligente potrebbe essere di sfruttare lo spazio esterno del balcone o di una terrazza. Ricavando un mobiletto esterno a tenuta in alluminio o altro materiale resistente adatto a proteggere gli strumenti e i prodotti dagli agenti esterni o dall’umidità, consente di facilitare nella gestione quotidiana dello spazio interno. L’importante è controllare il corretto inserimento di prese e tubazioni per l’acqua poste all’esterno; Armadiature : un’ulteriore possibilità riguarda il nascondere gli elettrodomestici all’interno di armadi posti o nella zona living o in cucina o ancora nel mobilio in corridoio. Questa scelta consente di tenere tutto pulito e lineare, senza dover lasciare in giro elementi in modo dispersivo. L’ideale è far rientrare gli elementi in colonne attrezzate con sviluppo verticale, simile ad un frigorifero incassato.

I mobili più adatti a una lavanderia moderna

Quando si tratta della scelta del mobilio per lo spazio dedicato al lavaggio, sicuramente la scelta più importante riguarda l’acquisto di mobili adatti, perché devono integrare, in poco spazio, un elettrodomestico. Le scelte progettuali sono differenti ma l’esigenza di base è la stessa, la praticità, variabile sia in base a dove è collocata la lavanderia all’interno della casa sia al quantitativo di accessori presenti.

Un elemento utile in primis riguarda i mobili specifici per la lavatrice e l’asciugatrice: spesso è possibile celarle alla vista esterna grazie all’uso di ante o tende, ma in generale sono composte da ripiani di varie estensioni, utili per posizione prodotti e capi. Altro complemento d’arredo in stile moderno è la colonna attrezzata: in questo modo si possono inserire elementi, sfruttando la verticalità e giocando sulla variabilità del modulo, per creare diverse combinazioni. Queste colonne si affiancano ai moduli di base bassi, e arredano lo spazio unendo lo spazio per la lavanderia al guardaroba, oppure ad una scarpiera o ancora, inserendo cassetti o altre colonne estraibili, dedicate all’asse da stiro o alle scope.

Un’altra scelta funzionale è legata all’uso di ante, cassettoni e ante a ribalta utilissime per riporre biancheria all’interno, senza doversi piegare o lasciare in giro capi di abbigliamento. Anche sfruttare un mobilio sospeso giova, perché permette agilità nei movimenti e alleggerisce l’ambiente, rendendolo sicuramente più moderno. Se prediligete lo stile contemporaneo, optare per queste soluzioni è sicuramente la scelta vincente. Ma l’elemento che più contraddistingue una lavanderia moderna è dato dal colore. Generalmente nel corso dei decenni la cromia più sfruttata era il bianco, mentre oggi è possibile avere toni più estrosi e allegri, grazie a rivestimenti melaminici personalizzabili. Sicuramente però le soluzioni più gettonate sono la combinazione di un effetto color sabbia o legno con il bianco panna o offwhite.

Se lo spazio è poco come ricavare una piccola lavanderia

Come fare però se lo spazio a nostra disposizione è poco? Bisogna lavorare di precisione nella progettazione. In un’abitazione dalla metratura ridotta, le dimensioni minime da considerare sono due metri quadri circa, per poter inserire lavatrice, lavatoio e asse da stiro, ancora meno se si considera di impilare lavatrice e asciugatrice e un piccolo lavatoio, bastano 1,25 x 1,50 metri. Nella maggioranza, però, degli appartamenti piccoli, la soluzione migliore è ricavare la lavanderia all’interno di uno spazio di risulta, come un corridoio, un ripostiglio o una mansarda, tenendo sempre a mente la distribuzione metrica dell’appartamento. Di seguito proponiamo un elenco di dimensioni degli elettrodomestici generali, in modo da far capire gli spazi necessari e considerare anche l’ingombro di una persona antistante ad essi. Vediamoli: Lavatrice (e asciugatrice) ad oblò frontale: larghezza minima di 58-60 cm;

(e asciugatrice) ad oblò frontale: larghezza minima di 58-60 cm; Lavatrice slim : generalmente non superano i 45 cm, perfette per poterle inserire in contesti contenuti.

: generalmente non superano i 45 cm, perfette per poterle inserire in contesti contenuti. Lavatoio: minimo 50 cm, per consentire agevole accesso;

Asse da stiro: generalmente 120 cm in lunghezza, 37 cm di larghezza, mentre l’altezza del piano varia da 60 a 95 cm, da prediligere opzione pieghevole;

generalmente 120 cm in lunghezza, 37 cm di larghezza, mentre l’altezza del piano varia da 60 a 95 cm, da prediligere opzione pieghevole; Stendibiancheria : anche in questo caso meglio optare per soluzioni richiudibili.

Non solo mobili: complementi e accessori per tenere tutto in ordine