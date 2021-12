Pivato scelta per le porte interne di una casa ad alta prestazione energetica

Redazione - 03 dicembre 2021

Le porte interne Pivato protagoniste in un progetto di ristrutturazione

Le porte interne di Pivato, azienda trevigiana che da oltre 50 anni progetta e crea prodotti di alta qualità, sono state scelte per il progetto di un'abitazione in provincia di Padova. La grande esperienza, le certificazioni aziendali sui prodotti, l’attenzione all’ambiente e la continua ricerca sul design, la rendono partner affidabile per chi, nella ristrutturazione dei propri interni, cerchi garanzie ed eccellenza.



Nella città di Cittadella, gioiello medioevale tra i più belli e meglio conservati in Italia, è stata realizzata un'abitazione ad alta prestazione energetica, inserita in un contesto storico ed artistico di grande valore, fatto di ville, dimore nobiliari, palazzi, architettura civile e religiosa, parchi, giardini e siti naturalistici.



Nel progetto della casa veneta sono state inserite, a firma Pivato, porte a battente e scorrevoli, oltre 2 porte a due ante per cabina armadio con boiserie coordinata, appartenenti alle collezioni Unica e Inversa di Pivato.

Collezione Unica di Pivato, protagonista della zona notte

Nella progettazione della casa a Cittadella per la cabina armadio della zona notte sono state scelte due porte a due ante con boiserie abbinata, nella finitura frassino laccato spazzolato muschio. Appartengono alla collezione Unica, coperta da brevetto industriale europeo per il dispositivo di ancoraggio. Tale brevetto consente di eseguire una posa in opera con poche e veloci operazioni, che rende la porta stabile nel tempo e che permette di anche ante particolarmente pesanti senza ricorrere all’uso di cerniere aggiuntive.



Complanarità e perfetta tenuta della porta sono state ottenute grazie alla messa a punto di uno speciale incastro a pettine tra coprifilo e stipite, elementi che si legano eliminando la giuntura e dando vita a un design estremamente pulito. Il cuore del progetto è una resistentissima lamella in alluminio collocata in corrispondenza di ogni cerniera e fissata ad essa.

La complanarità delle porte, segno distintivo di eleganza