La guida completa su come abbinare la cucina al pavimento

Quale cucina scegliere per il pavimento effetto legno

Stile industriale per la cucina in metallo e il gres effetto legno di AtlasConcorde collezione Exence

Il gres effetto legno è una scelta che, per estetica e praticità, è sempre più apprezzata. Ma quale cucina abbinarci?

Ecco alcuni consigli:

carattere industrial : se il gres ha un effetto strutturato, invecchiato, mosso, molto venato ed un look vintage, l’accostamento perfetto è con una cucina industriale, altrettanto “ruvida” e di tendenza. I colori scuri con forte presenza di grigi, i metalli anche dorati, le linee asciutte e maschili di basi e pensili e dettagli in pieno stile, creeranno la giusta atmosfera. Nella gallery il pavimento dal mood metropolitano ma dalle calde tonalità della collezione Exence di AtlasConcorde è presentato con una cucina dal carattere industrial chic;

