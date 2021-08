Alla scoperta dei nuovi dettagli neri delle porte Pivato

Come scegliere i migliori accessori per le porte interne

A proposito di design e colore , Pivato presenta nuovi accessori per le sue porte in legno e laminato e ci accompagna in un “viaggio di stile” inedito che punta tutto su dettagli “noir”, come possiamo vedere in foto con la porta in legno della serie Orbita in laccato opaco Cashmere che monta maniglia e accessori tecnici in metallo nero opaco .

Nero è il nuovo colore di tendenza per i dettagli decor delle porte

Un bellissimo esempio di come gli accessori scuri possano cambiare il design delle porte e del contesto in cui si trovano ce lo dà Pivato (nella gallery) con i nuovi dettagli in metallo nero associati alle diverse collezioni di porte in legno e laminato.

I nuovi accessori neri delle porte Pivato

Pivato, leader italiano nella creazione di porte interne, per il 2021 propone importanti novità , soprattutto in tema di colori e finiture, per assecondare le nuove esigenze di stile e le sempre più particolari richieste del design d’interni e per dar vita a nuove tendenze.

Non solo ha ideato 5 nuove nuance per le laccature opache delle porte in legno, non solo ha disegnato nuovi segni grafici per le incisioni della Serie Orbita, ma ha anche pensato ad un nuovo colore per gli accessori.



Troviamo infatti il metallo nero opaco:

nelle cerniere a scomparsa e a bilico INVISIBILI registrabili

a scomparsa e a bilico INVISIBILI registrabili nella serratura magnetica con l’incontro ridotto regolabile per porte a battenti

con l’incontro ridotto regolabile per porte a battenti nella serratura con doppio gancio con incontro e maniglietta per le scorrevoli interno muro

con incontro e maniglietta per le scorrevoli interno muro nelle maniglie nere ad incasso