I 5 nuovi colori 2021 delle porte da interno scelti da Pivato

Scopri con Pivato le nuove tendenze colore per le porte in legno interne

Non solo bianche, le porte da interni mostrano, oggi più che mai, carattere, dinamismo, creatività, colorandosi di tonalità inedite, profonde e accattivanti, questo perché sono oggetti di design che aiutano a definire lo stile della casa, arredando con gusto ogni stanza. Essendo importanti elementi architettonici è logico sceglierle con attenzione, puntando su prodotti di pregio, innovativi e artigianali allo stesso tempo, come le porte in legno laccato . Ma quali sono i colori (opachi) di maggiore tendenza? Ce lo spiega Pivato , brand leader nel settore delle porte di design, presentandoci la sua nuova e raffinata tavolozza di cromie, ben 5, che si aggiungono alla già vasta gamma dei laccati opachi per Linea Legno .

“Viaggio di stile” all’interno della serie Orbita di Pivato