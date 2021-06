Scopri la collezione Orbita di Pivato: porte che lasciano il segno

Scopriamo insieme la nuova collezione Orbita di Pivato Porte

Orbita è la nuova collezione della Linea Legno di Pivato Porte , azienda di alto livello qualitativo artigianale veneto dal 1969. Cura , ricerca della qualità e del gusto , passione denotano le principali caratteristiche di un laboratorio diventato falegnameria , poi piccola azienda che si è evoluta in Pivato Porte , solida realtà industriale artigiana. Da una storia di creatività ed eccellenza nasce la nuova collezione , figlia di una qualità made in Italy che ci dà la possibilità di scegliere tra elementi il cui concept si concentra su nuovi segni incentrati intorno alla maniglia , punto focale di contatto dell’utilizzatore con la porta. I dettagli si arricchiscono di stile , per un design in armonia con l'ambiente, grazie alla collaborazione con il designer Michele Marcon . Sono quattro i nuovi modelli :

Orbita, viaggio di stile. Un concept tra modernità e riscoperta

Gran parte degli interni delle case di oggi presenta un design estremamente minimale e contemporaneo che vede un progredire di linee rette e tagli essenziali, squadrati e moderni.

La linea Legno con la serie Orbita, offre soluzioni caratterizzate da lavorazioni morbide e stondate, il cui desiderio è quello di riportare in auge disegni tondi e un senso di sinuosità, messo da parte e un po' dimenticato negli ultimi anni in favore del rigore e del minimalismo.

Le linee di decoro sono incise sulle porte con un segno fluido e pulito: ideate in collaborazione con il designer Michele Marcon, hanno dato vita a elementi di chiusura come oggetti di design in grado di dare valore aggiunto allo spazio che li accoglie.

Il concept vede il fulcro dell’innovazione nel decentramento del punto di vista, focalizzando l’attenzione intorno alla maniglia mediante l’introduzione di nuovi segni per enfatizzare il punto di contatto tra l’elemento di apertura e l’utilizzatore.

Le porte Pivato vedono la presenza costante di dettagli studiati per armonizzare l’elemento di chiusura con il design dell’ambiente circostante.

La serie Orbita può essere realizzata unicamente in finitura laccata opaca ed è presente solamente nella Linea Legno.