Le porte, non più semplici elementi funzionali, ma arredi di design

Redazione - 08 febbraio 2021

La porta come elemento di arredo: scopri i nuovi colori Pivato

Elemento funzionale che divide e unisce, che isola e mette in comunicazione uno o più ambienti, la porta da interni è sinonimo di praticità, ma non solo. Oggi si eleva sempre più a divenire elemento tecnico e architettonico, strumento per plasmare e caratterizzare lo spazio domestico, grazie a soluzioni di design moderno che vedono protagonisti: ricerca su materiali e finiture

colori di tendenza

tecnologie all’avanguardia

lavorazioni estetiche e nuovi disegni per le ante Sensibile alle nuove tendenze dell'interior design, Pivato nel 2021 amplia le sue due linee Innova (porte in laminato) e Legno (porte in essenza), in collaborazione con l’architetto Michele Marcon e grazie una ricerca continua in un perfetto equilibrio tra artigianalità e innovazione.



Continua la ricerca sui colori della linea Legno, che strizzano l’occhio alle nuove tendenze dell’abitare. Sfogliando la gallery possiamo notare l’intensità, la qualità e la bellezza delle sfumature: Perla, Ghiaia, Cadetto, Agata, Muschio e Corda , nuance avvolgenti, intense, suggestive, evocative, che si sposano con i vari stili delle ante (lisce, incise, bassorilievo, modular, listellari) e che abbracciano per la maggior parte toni della scala del grigio, il colore must have di quest’anno.

Il design delle porte della linea legno di Pivato

Le porte della linea legno Pivato sono solide, autentiche, moderne, durevoli e mostrano linee audaci e nuovo design.

Rovere, frassino ed altre essenze pregiate vengono trattate per far esaltare tutta la bellezza dei legni: le venature, le sfumature, le trame irregolari, naturali, tipiche. Laccature a poro aperto o coprenti e le finiture spazzolate si mescolano a tagli, incisioni, giochi di chiaro scuri che segnano l’anta in modo rigoroso e nuovo.



Qualche esempio nei nuovi modelli: lo stile Bassorilievo e Incisioni vede la presenza di nuovi disegni che marcano il pannello creando segni grafici estremamente essenziali ed eleganti, che fanno della porta la protagonista della stanza. L’architetto Michele Marcon gioca con le luci, lo spazio, le forme, che vengono enfatizzate dalle altezze sino al soffitto delle ante, o dalla planarità tra pannello e parete. Per la gallery abbiamo scelto il modello laccato opaco beige a soffitto della collezione Leggera;

vede la presenza di nuovi disegni che marcano il pannello creando segni grafici estremamente essenziali ed eleganti, che fanno della porta la protagonista della stanza. L’architetto Michele Marcon gioca con le luci, lo spazio, le forme, che vengono enfatizzate dalle altezze sino al soffitto delle ante, o dalla planarità tra pannello e parete. Per la gallery abbiamo scelto il modello laccato opaco beige a soffitto della collezione Leggera; lo stile Incisa , con le sue linee ritmiche e regolari che penetrano l’anta, dà vita ad una porta personalizzata e creativa, mai banale, che si arricchisce oggi con il nuovo modello depositato ideato in esclusiva sempre dall’architetto Marcon. Nell’immagine presentiamo in laccato opaco avorio la porta in legno della collezione Unica;

, con le sue linee ritmiche e regolari che penetrano l’anta, dà vita ad una porta personalizzata e creativa, mai banale, che si arricchisce oggi con il nuovo modello depositato ideato in esclusiva sempre dall’architetto Marcon. Nell’immagine presentiamo in laccato opaco avorio la porta in legno della collezione Unica; anche lo stile Liscia non teme il confronto con modelli più strutturati. L’anta anche se essenziale è materica al tocco, solida e moderna. In foto mostriamo la porta in frassino spazzolato color Tortora, collezione Inversa.

La porta in laminato della linea Innova tra praticità ed estetica