Pivato amplia le collezioni di porte della linea Innova

Perché scegliere una porta Pivato

Il made in Italy è sempre una garanzia in termini di qualità, design, creatività, tecnologia, innovazione, artigianalità e personalizzazione, questo vale per gli arredi, i complementi ma anche per le porte da interni : un elemento fondamentale per valorizzare e definire il mood della propria casa. E della qualità Pivato ne ha fatto il suo orgoglio. Il brand trevigiano ha da poco compiuto 50 anni di storia e ha festeggiato questo grande traguardo inaugurando la nuova linea in laminato Innova. Vediamo quali vantaggi accompagnano le porte Pivato:

Collezione Vivace: la porta elegante e pulita

Opera50: complanarità e innovazione tra design e resistenza

Nata in concomitanza con il cinquantesimo compleanno del brand, questa collezione si riconosce per la perfetta complanarità di tutti gli elementi sul lato esterno stanza, con l’obiettivo di restituire all’ambiente eleganza e ricercatezza stilistica. Con la precedente collezione, Opera50 di Pivato condivide dei plus interessanti e ne mostra altri altrettanto innovativi. Scopriamo tutte le sue caratteristiche:

Leggera: la porta a filo muro, moderna e adattabile

Leggera di Pivato è una collezione di porte in laminato a filo muro che si eleva a divenire pregiato elemento d’arredo. L’anta diventa, nelle mani dei designer d’interni, un ulteriore spunto tecnico e stilistico per elevare la bellezza degli spazi abitativi. La massima personalizzazione è difatti il suo punto di forza: l’anta può essere tinteggiata o rivestita con decorativa carta da parati nella stessa nuance e grafica della parete, o a contrasto, al fine di creare una superficie muraria del tutto omogenea e pulita, oppure creativa ed eclettica. La sua speciale bellezza moderna nasconde un cuore tecnico così contraddistinto:

Scorrevoli Special: la porta scorrevole dal design moderno

Pivato ha ideato questa speciale linea di porte scorrevoli esterno muro in laminato per venire incontro a speciali desideri di stile che hanno come obiettivo quello di unire e allo stesso tempo separare grandi ambienti.

Pensiamo ad esempio ad una zona giorno open space, la presenza di un’ampia porta scorrevole mette in comunicazione gli ambienti a diversa funzione abitativa (cucina e living) e allo stesso tempo, in base ai desiderata, li divide, grazie alla presenza di grandi ante, anche a tutta altezza. Lo spazio si fa dunque mutevole, personalizzato, dinamico. Scorrevole Special non è dunque una semplice porta ma un distintivo segno di stile domestico.

Il plusvalore di questa linea è la ricca varietà di sistemi di scorrimento disponibili da catalogo, per dare la possibilità a ciascuno di scegliere la soluzione ideale per ogni ambiente. Andiamo a conoscerli:

Basic : la base di partenza della collezione, dotata di un binario standard visibile all’esterno;

Light : il meccanismo traslante è completamente incassato a soffitto (l'anta può infatti essere alta sino a 300 cm);

Alchemy : per creare una parete in movimento. Il binario difatti non è a vista e il pannello scorre con fluidità lungo la parete;

Minimal Soft : massima sicurezza e morbidezza nella movimentazione dell'anta grazie ad uno speciale sistema di scorrimento caratterizzato da un'apertura e una chiusura frenante ad aria;

Feeling: il design è tecnico ed essenziale, anta e ruote del binario scorrono all'unisono.

Inoltre, la collezione si caratterizza per l’anta spessa 44 mm rivestita ai bordi e per la struttura interna in abete con tirante di registrazione dal lato della maniglia.