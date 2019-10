Separare gli ambienti all'insegna del minimalismo con le porte filo muro

Redazione - 30 ottobre 2019

Perché scegliere una porta filo muro

La porta a filo muro è un sistema di apertura minimale: il telaio è inglobato nella muratura oppure nel cartongesso, privo di coprifili per la finitura esterna. Questa tipologia di porta prevede l’assenza di cornici e telai a vista, con un risultato di estrema pulizia formale.



a porta si mimetizza totalmente con il muro, l’anta risulta essere complanare alla muratura finita , presentando unicamente un sottile taglio sulla parete che segna la quasi impercettibile interruzione delle due differenti superfici. Il pannello può essere realizzato con la stessa finitura della parete al fine di ottenere una totale mimesi dell’elemento di chiusura.



Essenziale e minimale sono gli aggettivi adatti a definire la collezione di porte filo muro Leggera di Pivato. Priva di stipite e di coprifilo, è stata alleggerita per esaltarne la semplicità visiva. Ideale se inserita in un ambiente moderno e minimale per fondersi e mimetizzarsi nelle pareti oppure essere esaltata da una forte personalità stilistica, in base all’ispirazione e al gusto come puro elemento di design. Leggera è caratterizzata da uno stile minimale che si adatta alla perfezione in ambienti lineari e moderni. Inoltre, questa collezione ha la particolarità di apertura in entrambi i sensi, a spingere di 90° e tirare di 180°.

La porta diventa elemento estetico caratterizzante

Disegnare l’estetica di casa oggi è semplice e divertente con la porta Leggera. Grazie alla possibilità di essere dipinta in tinta con le pareti oppure rivestita con carta da parati , permetterà all’ambiente una fantasia senza limiti. Continuità o discontinuità estetica tra porta e parete definiranno lo stile dello spazio: design minimale e essenziale, astratto o eccentrico, per una scelta unica e personale.



Leggera può essere inserita in qualsiasi ambiente adattandovisi alla perfezione. Le soluzioni applicabili a questa collezione sono totalmente personalizzabili allo spazio in forma, dimensione e funzionalità.

Innovazione e design con il nucleo e la cerniera a scomparsa

Che venga installata nel muro o nel cartongesso, Leggera di Pivato è caratterizzata da un nucleo (struttura) ad alta rigidità torsionale poiché priva di stipite: l’effetto estetico è di estrema linearità e pulizia delle forme . Questo garantisce alla porta una presa sul muro tale da sostenere l’anta e garantire un’ottima stabilità al prodotto.



Il nucleo è disponibile in due varianti, bianco e alluminio verniciabile . Inoltre, questo particolare sistema di chiusure prevede un meccanismo occulto davvero innovativo: la cerniera è totalmente a scomparsa poiché viene totalmente integrata nello stipite. Inoltre, è registrabile in tre direzioni: in verticale, in orizzontale e in profondità, per una eccellente stabilità dell’anta.

