Pivato da 50 anni porta innovazione e qualità nelle nostre case

La storia e l'identità dell'azienda

Porte made in Italy, funzionalità e design unico

Per Pivato la porta è un elemento della vita familiare: caratterizza la nostra casa, suddivide o amplia gli spazi, garantisce il silenzio e la privacy quando sono necessari, contribuisce al risparmio energetico e alla sicurezza. Per questo l’azienda vuole proporre soluzioni che il cliente può scegliere e personalizzare in base a gusti ed esigenze personali; prodotti che sappiano valorizzare al meglio i nostri spazi di vita. Per questo unisce le caratteristiche uniche del legno della Val di Fiemme (da cui Stradivari otteneva i suoi famosissimi violini) a una ricerca tecnologica e di sviluppo che garantiscano alle porte caratteristiche altrettanto uniche. Oggi, con oltre 13 mila metri quadrati di stabilimento, l'impegno dell'azienda non è diverso da quello di Ottorino Pivato, che nel 1969 nella sua falegnameria non solamente disegnava con artigianalità e sapere il futuro delle porte, ma anche quello di un nuovo modo di amare la propria casa (ed esserne amati).

Soluzioni su misura per dividere gli ambienti di casa

Costruiamo e rifiniamo le nostre porte come pezzi unici, realizzati in modo sartoriale; in molte fasi lavoriamo ancora come una bottega artigianale. Selezionati i migliori tranciati i nostri artigiani completano il modello. Ogni porta Pivato viene costruita e rifinita come un pezzo unico. La selezione del legno, il taglio, la cura nel rifinire il particolare sono elementi distintivi che potrai trovare in tutte le nostre porte. In questa attenzione sta tutta l’artigianalità che abbiamo imparato da Ottorino, fin dalle prime fasi di scelta del legno e del disegno. Altre mani capaci vestono la porta, appaiando e cucendo i fogli di legno come se fosse tessuto. Anche gli inserti in metallo vengono applicati a mano. La nostra forza è la capacità di coniugare artigianalità e capacità di realizzare prodotti su misura con macchine e tecnologie produttive di ultima generazione, solo questa combinazione perfetta ci permette di realizzare una porta unica nel suo genere. Linea Legno: Porte in legno, qualità e finiture uniche, con materiali scelti e di pregio. Linea Innova : Porte in laminato. Porte leggere, in cui la qualità Pivato trasferisce profondità, effetto materico, riproduzione della matericità dell’essenza del legno.