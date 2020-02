Scopri la nuova collezione di porte OPERA50 di Pivato

Perché scegliere porte interne in laminato

La scelta delle porte da interno è importante tanto quanto la definizione dell’arredamento di casa, delle finiture, come pavimenti e tinteggiature, e degli infissi esterni. Estetica e funzionalità devono convivere, in quanto, oltre ad abbinarsi allo stile dell’abitazione, devono rispondere a requisiti di praticità e durabilità, nonché avere un sistema di apertura adatto. Tra i prodotti più apprezzati del momento ci sono di certo le porte in laminato . Ma quali sono i motivi del loro successo?

Le porte in laminato Pivato e la nuova collezione OPERA50

Pivato, brand italiano che ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni di storia, realizza con artigianalità e passione porte interne di alta qualità, tutte contraddistinte da caratteristiche tecniche di ottimo livello e da estetica accattivante.

Ogni porta Pivato cela materie prime eccellenti, lavorate sia da personale altamente qualificato che con macchinari di ultima generazione. Un esempio? Il pregiato legno di abete della Val di Fiemme, un materiale certificato che ritroviamo nella struttura delle porte, che risulta così durevole, stabile e resistente all’umidità. A tutto ciò si uniscono personalizzazioni e alte dotazioni tecniche di ante e stipiti, gli altri due elementi principali della porta oltre alla struttura.

Assieme all’ampio catalogo di porte in legno, troviamo modelli in laminato, racchiusi all’interno della linea Innova, caratterizzata da solide e robuste soluzioni d’arredo, capaci di valorizzare qualsiasi ambiente, riproducendo in modo fedele la matericità del vero legno. Sempre attenta alla ricerca stilistica, l’azienda veneta ha ideato una nuova collezione di porte in laminato: OPERA50. La sua peculiarità? La complanarità tra coprofilo e anta sul lato corridoio, che dona un design essenziale, moderno e pulito alla porta, che può essere ordinata sia con apertura a spingere che a tirare. (In foto due dettagli del nuovo modello che mostrano la complanarità del pannello e le cerniere a scomparsa).