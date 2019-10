Collezione Unica di Pivato, pulizia estetica e tecnologia in primo piano

Redazione - 09 gennaio 2018

Linea Unica di Pivato, la porta in legno essenziale e di design

Siamo, oggi più che mai, abituati ad etichettare qualsiasi cosa con termini particolari, parole che siano capaci di identificare e rendere più facilmente visibile l’elemento in oggetto. Se volessimo così descrivere con un lungo elenco l’identità della Collezione di porte in legno Unica di Pivato, utilizzeremo le seguenti parole: anta in legno, apertura a 180 gradi, cerniere a scomparsa registrabili e soprattutto brevetto industriale. La Linea Unica è entrata a far parte della famiglia di porte da interno Pivato nel 2015, presentandosi con il suo design moderno e pulito, con le sue geometrie snelle e perfette, con la sua massima essenzialità visiva. L’anta è in legno come la struttura, un legno stagionato, solido e robusto, proveniente da foreste certificate. I telai in abete “arrivano” dalla Val di Fiemme e sono lavorati in modo intelligente e strategico con giunzioni a pettine che conferiscono alla porta stabilità e durabilità nel tempo. L’apertura a 180 gradi nel modello a battente consente estrema versatilità d’utilizzo ed una praticità unica. Mentre le cerniere a scomparsa con cover dello stesso colore dell’anta elevano la porta a elemento di design fortemente minimale. La cerniera è dunque invisibile e per giunta regolabile al millimetro.

Il Profilo Unico, l’elemento distintivo della collezione Unica di Pivato

È però il Profilo Unico a rendere davvero speciale questa porta in legno Pivato e non a caso la collezione prende il nome di Unica. Coprifilo e stipite diventano un unico elemento grazie alla giunzione a pettine realizzata nel profilo in legno di abete; ciò conferisce una stabilità impeccabile ed un design molto lineare ed asciutto che non presenta visibili giunture tra gli elementi della porta. A tutto ciò si aggiunge la semplice e rapida messa in opera, possibile grazie al brevetto europeo industriale sul dispositivo di ancoraggio, formato da elementi studiati ad hoc. Tale dispositivo semplifica anche l’installazione di ante dallo spessore maggiorato e dalle dimensioni estese e quindi più pesanti rispetto a porte di dimensioni standard, senza dover ricorrere all’utilizzo di cerniere aggiuntive per conferire stabilità all’anta.

Il modello Unica

Unica è dunque una porta personalizzabile, dal design accattivante, dallo stile moderno e pulito, dalla funzionalità implementata e dai dettagli curati, in cui innovazioni, ricerche e brevetti conferiscono alla porta caratteristiche uniche e speciali. Massima adattabilità a qualsiasi contesto abitativo, ampia scelta di finiture e colori, nonché molteplici tipologie di aperture a disposizione, fanno della collezione Unica una linea versatile e di design.

Design pulito, stile minimal