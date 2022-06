Manifattura artigianale e fascino senza tempo: scopri i divani Chesterfield, di Vama

Come sono realizzati i divani Chesterfield

Classico e senza tempo, il divano Chesterfield continua ad affascinare per il suo stile e la sua forma iconica. I braccioli arrotondati e lavorati e il rivestimento in pelle, trapuntato con bottoncini, a creare il tipico effetto capitonné, sono le caratteristiche che lo rendono riconoscibile a prima vista. L’origine è inglese, ma già nel XVIII secolo era diffuso nelle migliori corti d’Europa come simbolo di prestigio ed eleganza . Si tratta di una tipologia di divano la cui tecnica di produzione interamente manuale si è affinata negli anni, di generazione in generazione. I divani Chesterfield di Vama sono ancora oggi prodotti artigianalmente in Italia, con materiali accuratamente scelti e lavorazioni a mano di prima qualità.

4 buoni motivi per acquistare un divano Chesterfield Vama

Scopri l'alta qualità delle pelli Vama

Personalizza il tuo divano con Vama

Essendo un prodotto interamente artigianale, i divani Vama possono essere personalizzati nei dettagli, per rispecchiare i gusti e le necessità di ogni suo cliente. Tra le possibili variabili vi sono le dimensioni stesse del divano e il materiale dei piedini; oltre alla varietà di trattamenti riservati al rivestimento in pelle, è disponibile anche una vasta gamma di colori per abbinare al meglio il proprio divano al resto dell’arredamento, con l’aggiunta, su richiesta, di alcuni particolari come bottoni Swarovski o meccanismi reclinabili. Infine, è possibile modificare anche la tipologia di sospensioni utilizzata: le cinghie elastiche standard possono essere sostituite con molle in acciaio e cinghie di juta legate a mano “fatte come una volta”, come un autentico divano dell’800.