Librerie Giessegi: per soggiorni classici o moderni

La libreria, arredo immancabile nel living

La libreria è un elemento chiave: definisce il salotto con le sue geometrie, le finiture ed il materiale. Che contenga pochi libri o interi volumi di enciclopedia e testi universitari, in un soggiorno moderno la libreria è un elemento che intrinsecamente crea un’atmosfera sofisticata ma ospitale al living nel suo complesso. Giessegi dispone di un vasto assortimento di librerie dal design contemporaneo o più tradizionale, in grado di valorizzare ogni ambiente. Librerie e pensili modulari che contengono idee e oggetti con eleganza. Capienti e versatili, questi mobili dialogano con gli altri prodotti del catalogo. La collezione di Giessegi propone una visione integrata della zona living , attraverso sistemi d’arredo completi e funzionali. Innovazione tecnologica, ricerca stilistica, coscienza ecologica sono i capisaldi su cui si fonda l’azienda marchigiana.

Librerie moderne: design per un living contemporaneo

La libreria è uno degli elementi ideali per arricchire un soggiorno. Giessegi mette a disposizione soluzioni moderne lineari, ad angolo, bifacciali e su più altezze. La scelta di materiali e finiture è ampia, per andare incontro alle esigenze di personalizzazione e di adattamento allo spazio. Per le strutture è possibile optare tra 5 essenze nobilitate e oltre 20 colori laccati. Sono disponibili ante e frontali di diverse tipologie: ante lisce, sobrie e lineari possono essere accostate a quelle più moderne con telaio metallo e vetri laccati. Una vasta gamma di proposte a cui si aggiungono mobili sospesi dotati di vani, mensole, ante e cassetti per disporre TV, libri, cd, oggetti e fotografie.

Ante classiche: le soluzioni per arredare il salotto

Il salotto è il cuore pulsante della casa ed ha bisogno di una libreria funzionale che dia un’impronta alla stanza. Le librerie classiche a muro con scaffali e scomparti sanno dare un piacevole senso di equilibrio e tenere tutto in ordine, arredando il soggiorno al meglio. Per gli amanti dello stile retrò, Giessegi offre due possibilità: anta classica in legno e in vetro. Ampia scelta di maniglie selezionate con cura, caratterizzate da forme diverse, sia in metallo che in essenza. Naturalmente le proposte sono complete di vani, mensole, madie, cassettiere dove disporre televisione, libri, vinili ed oggetti.