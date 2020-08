caratteristiche e pregi delle librerie in legno

I vantaggi di una libreria in legno

Forme e dimensioni, consigli utili alla scelta

Scegliere forma e dimensione delle librerie in legno è importante per completare lo spazio al meglio strutturandolo in maniera funzionale.

Per quanto riguarda la forma si può passare dalle più classiche e tradizionali a ripiani della stessa dimensione, suddivisa mediante ripiani posti tutti alla stessa altezza e alla stessa distanza uno dall’altro alle più particolari e articolate.

Nel primo caso l’ambiente risulta ordinato e classico, lineare e pulito, strutturato ed essenziale anche nel caso in cui l’elemento abbia richiami al classico mediante cornici e modanature.

Le forme più articolate invece, seguono la funzionalità strutturando spazi di altezze e forme differenti, in grado di accogliere diverse tipologie di libri e di complementi, da inserire ove più opportuno e adeguato, passando da elementi statici e regolari a forme arborescenti e destrutturate.

Le dimensioni possono variare dalla piccola libreria di un metro o poco più fino alla soluzione a tutta altezza che permette di sfruttare totalmente la parete o le pareti, trasformando i muri in elementi contenitori.

Come scegliere la libreria giusta?

Il consiglio è valutare accuratamente cinque parametri:

Spazio a disposizione all’interno dell’ambiente: la libreria deve essere proporzionata all’ambiente assicurando un giusto compromesso; Necessità di contenimento: scegliere la dimensione valutando tutto ciò che debba essere inserito nell’arredo; Stile e tipologia di legno e design in relazione allo spazio esistente; Sospesa a parete o da appoggio; Aperture e chiusure dei vani e dei ripiani della libreria.

Inoltre, robustezza e leggerezza sono due caratteristiche importanti, che la libreria in legno deve garantire oggi: infatti, un tempo veniva unicamente utilizzato legno massello atto a rendere mobili pesanti e importanti mentre oggi, materiali come sandwich a nido d’ape e tamburati possono agevolmente sostituirli.