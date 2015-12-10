Libreria componibile: idee e consigli per arredare il soggiorno

Materiali e colori per personalizzare la libreria componibile

Il legno dà carattere alla libreria componibile attraverso venature e tonalità naturali. Può essere utilizzato in massello oppure come impiallacciatura su pannelli in MDF o truciolare. La composizione può includere frontali laccati, disponibili in molte tonalità. Il laminato può essere colorato o riprodurre l’aspetto del legno, offrendo una superficie facile da pulire.



La libreria bianca si integra con discrezione nel soggiorno piccolo, contribuendo a far apparire l’ambiente più ampio. Accanto al legno si possono introdurre tonalità come rosa cipria, verde salvia, champagne o altre sfumature neutre, utilizzandole su alcuni moduli come accenti di colore oppure estendendole all’intera struttura per creare continuità cromatica.



Spesso la libreria combina materiali e finiture differenti: il metallo definisce montanti e dettagli, mentre il vetro viene utilizzato per ripiani e ante, creando un gioco di trasparenze che rende l'arredo più interessante e personale.