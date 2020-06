I migliori vantaggi delle librerie a ponte

Redazione - 03 maggio 2016

Quando optare per una libreria a ponte

La libreria a ponte, con la sua notevole capacità contenitiva, è innanzi tutto la soluzione perfetta per chi possiede molti volumi e ama metterli in mostra, perché li considera – giustamente – elementi di arredo. Ma rappresenta anche un ottimo modo per ottimizzare gli spazi disponibili e sfruttare al massimo una parete.



Si consideri, infatti, che le librerie di questo tipo “inglobano” altri arredi, per esempio un divano o una scrivania, oppure le aperture, ovvero le porte. Formano una sorta di cornice grazie alla quale si utilizzano superfici che altrimenti resterebbero vuote. Ma servono anche, se bifacciali, per dividere in due una stanza. O per creare zone differenti in un open space o un grande living.



I modelli componibili, inoltre, rendono possibili configurazioni personalizzate e su misura. E non si trascuri il fattore estetico: una libreria del genere è originale, di grande impatto, aggiunge stile all’ambiente e contribuisce a caratterizzarlo.

3 librerie a ponte componibili per il living

Abbiamo selezionato 3 librerie a ponte componibili perfette per il living, anche per allestire la zona dedicata all’home working. La prima è una delle configurazioni realizzabili con il sistema modulare a giorno Selecta di Lema, disponibile in numerose finiture; è possibile aggiungere ante e contenitori e/o optare per ripiani (anche in vetro) con illuminazione integrata. Gli elementi a catalogo sono ben 1.500.



Ecco poi la libreria proposta da Cinquanta3: anche in questo caso sussistono molte possibilità compositive mentre, per quanto riguarda le finiture, le opzioni sono differenti (citiamo bianco, noce, cemento e olmo nordico). Può essere dotata di può essere dotata di ante (nelle finiture a catalogo, appunto, oppure e a vetro). La barra ponte è attrezzabile con illuminazione Led.



Infine vi mostriamo Spazioteca di Pianca, il primo sistema modulare con fianchi, ripiani, schiene e divisori con passo 1 cm di serie e vani liberi da fori e ferramenta. Le composizioni sono tutte su misure e l’elemento che le accomuna è un design minimalista ed essenziale.

La scrivania con libreria a ponte

Negli ultimi anni la formula dello smart working si è parecchio diffusa; durante il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus è stata, in molti casi, l’unica opzione possibile e sono diventati chiari a tutti i vantaggi che ne derivano. Numerosi sono i lavoratori che continuerebbero volentieri a operare dalla propria abitazione e, probabilmente, nel futuro prossimo molti lo faranno stabilmente.



Questo significa che sempre più diffusa sarà la necessità di allestire un angolo studio in casa, e una delle soluzioni più pratiche e versatili, nonché meno ingombranti, è la scrivania con libreria a ponte. La configurazione minima corrisponde alle due colonne verticali, ai moduli orizzontali e al tavolo sottostante (con sedia, ovvio). Non di rado, d'altro canto, le colonne laterali sono più di due oppure una è sospesa. E ancora, molti preferiscono alternare ripiani a giorno e vani chiusi, all’interno dei quali riporre documenti, articoli di cancelleria e oggetti vari. La scrivania con libreria a ponte può essere adatta anche alla cameretta.

Le migliori idee di librerie a ponte per la camera da letto