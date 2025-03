Libreria a giorno divisoria, l'alleata che separa gli ambienti

Librerie a giorno divisorie con fissaggio terra-cielo

Il termine terra-cielo si riferisce al sistema di montaggio utilizzato per stabilizzare la libreria divisoria. La struttura cresce in verticale, ancorandosi tra i due estremi dello spazio abitativo: il pavimento e il soffitto.

Questo tipo di fissaggio non richiede pareti a cui appoggiarsi: il mobile è sostenuto da montanti verticali. Sono regolabili in altezza e, nei modelli più evoluti, non richiedono fori nel soffitto. I ripiani si inseriscono tra i montanti e possono essere spostati a piacimento. È una presenza importante ma non invadente che scolpisce lo spazio senza chiuderlo.

L25 è la nuova proposta di Lema. Un sistema modulare pensato per adattarsi con naturalezza ad ogni ambiente della casa. I montanti in alluminio estruso sono disponibili con ancoraggio pavimento-soffitto o pavimento-parete.