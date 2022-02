Tutto quello che devi sapere sulle librerie autoportanti

Quali caratteristiche ha una libreria autoportante

Network di Casamania. Libreria freestanding in metallo e pannelli mobili in ecopelle

Step by Step di Riva1920. Libreria in legno massello con moduli impilati a colonna, su base girevole

Come suggerisce la stessa parola, una libreria autoportante non ha alcuna necessità di essere agganciata al muro. Scaricando il proprio peso direttamente sul pavimento, può essere collocata liberamente contro una parete, ma anche a centro stanza, aumentandone le possibilità di utilizzo. Le dimensioni possono essere variabili, una libreria sviluppata in altezza può avere anche una larghezza inferiore ai 50 cm, così come occupare diversi metri e configurare una parete attrezzata. Una scelta importante riguarda la presenza o meno di moduli contenitori, e la loro composizione. La mensola libera, infatti, permette un passaggio della luce e una maggiore trasparenza visiva, che vengono meno se si predispongono ante richiudibili. Si tratta prevalentemente di librerie bifacciali, che non presentano uno schienale e permettono un utilizzo a tutto tondo, risparmiando lo spazio di un eventuale muro.