Con le librerie sospese a parete arreda e valorizza i tuoi oggetti

Redazione - 06 settembre 2023

Librerie a parete sospese di design

Perfette per ottimizzare lo spazio, le librerie sospese a parete posso diventare complementi di arredo di design, che conferiscono carattere all'intero locale e lo arredano con originalità ed eleganza. Questi elementi offrono un aspetto scenografico anche ospitando soprammobili, piante, libri o cornici. La libreria in metallo laccato Koala di Lema mostra spigoli arrotondati e un design leggero, componibile con diversi moduli a seconda dello spazio a nostra disposizione.

Librerie sospese a parete con vani

Le librerie sospese a muro possono essere progettate con vani in parte aperti e in parte chiusi, creando un mix funzionale ed estetico. Questa combinazione consente di esporre con stile libri e oggetti decorativi nei vani aperti, mantenendo invece protetti e in ordine gli oggetti più preziosi. Possiamo anche giocare con le altezze dei ripiani, creando una disposizione asimmetrica che si adatta perfettamente ad oggetti di diverse dimensioni. Berchet, libreria sospesa di Pacini&Cappellini, disponibile in noce canaletto anche laccato con ante scorrevoli in vetro verniciato.

Librerie sospese a parete, soluzioni salvaspazio

Le librerie sospese a muro sono soluzioni salvaspazio, perfette per chi vive in ambienti piccoli e possono arredare aree difficili come sottoscala o nicchie. La loro natura componibile consente di creare soluzioni a misura di ambiente, per organizzare gli oggetti in modo ordinato. Otterremo una soluzione contenitiva elegante, amplificando la percezione dello spazio. Libreria sospesa Gap di Porro, una soluzione compatta che regala carattere e luce ai tuoi ambienti.

Misure per la tua libreria a parete sospesa

La lunghezza della libreria sospesa a parete deve rispettare le giuste proporzioni in relazione al locale che la ospita. Possiamo scegliere tra soluzioni che occupano l’intera parete o modelli più compatti. Dovrebbe avere una profondità di almeno 33 cm, una misura che consente di ospitare i libri in modo stabile. Per garantire la massima comodità, è consigliabile che l’altezza tra i ripiani sia di almeno 18 cm. In questo modo potrai disporre agevolmente diversi formati di volumi. Libreria componibile di Garofoli, ampie possibilità progettuali con il legno di rovere anche in finitura laccata.

Dove mettere le librerie sospese a parete