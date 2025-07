Nuova bolletta luce e gas, cosa sapere

Nuova bolletta luce e gas: i vantaggi per i consumatori

Next

La nuova bolletta di luce e gas porta con sé un cambiamento importante: l’obiettivo è renderla finalmente più chiara, semplice da leggere e comprensibile per tutti. Le informazioni ci saranno utili per capire in un attimo quanto spendiamo e perché.

Questa nuova impostazione ci aiuta ad avere sotto controllo i costi energetici. Inoltre, il confronto tra fornitori diventa più accessibile, permettendoci di scegliere in modo consapevole quello che ci conviene di più.

Un’informazione importante da tenere a mente: entro la fine del mese arriveranno le nuove bollette luce e gas, ma non per tutti. Riguarderanno chi ha scelto il mercato libero e si riferiscono ad entrambe le forniture.



I consumatori che appartengono al mercato tutelato per soggetti vulnerabili riceveranno il nuovo formato solo relativamente alla consumo di gas.