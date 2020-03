I nostri consigli per scegliere l'ombrellone da giardino

Perché comprare un ombrellone per il giardino

Ripararsi dalle temperature molto elevate e dai raggi solari troppo intensi, godendosi al meglio il piacere di stare fuori durante i mesi estivi: è questo, certo, il principale motivo che conduce all’acquisto di un ombrellone per il giardino . Ma non l’unico. Gli ombrelloni destinati agli spazi outdoor proteggono anche dall’azione dannosa dei raggi ultravioletti e arricchiscono l’ambiente dal punto di vista estetico permettendo al contempo di personalizzarlo. Inoltre rappresentano un’ottima e più economica alternativa al gazebo per la creazione di una piccola oasi di relax . Un ombrellone, un divano oppure un tavolo con qualche poltroncina e il gioco è fatto; si ha subito una sensazione di maggiore intimità e l’atmosfera diventa più raccolta. Una dimostrazione è nell’immagine che pubblichiamo: si tratta dell’ombrellone Shady di Royal Botania , con struttura in teak, abbinato all’originale divano Lotus, novità del 2020.

Varianti e prezzi degli ombrelloni da giardino

Ombrelloni a braccio o senza?

3 ottimi ombrelloni di qualità

Abbiamo selezionato per voi 3 ombrelloni da giardino di elevata qualità e anche molto belli; rappresentano un plus sotto ogni punto di vista per gli spazi outdoor.



Il primo appartiene alla collezione Lipari di Unopiù. Si tratta di un modello in legno fabbricato secondo metodi artigianali, si apre tramite corda e carrucola ed è completato da una piastra di base e una lampada a tre luci posizionata sotto il telo. Quest’ultimo è disponibile in diversi colori.



Nella seconda foto vedete Joint di Poggesi, una proposta molto innovativa: è dotato di palo laterale, ma si trasforma in pochi istanti in un ombrellone centrale, semplicemente portando il braccio in posizione verticale. Il movimento è telescopico. La struttura è in alluminio verniciato.



Infine l’originale Bistrò di Paola Lenti nella versione a cupola (c’è anche quello piatto); lo schermo ombreggiante è dotato di uno snodo in alluminio, per cui è possibile inclinarlo come si desidera. La struttura è anch’essa in alluminio. Questo parasole è utilizzabile con la serie Clique, composta da sedute sfoderabili e tavolini.