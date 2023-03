Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus Tende da Sole 2023

Redazione - 28 febbraio 2023

Come funziona il bonus tende da sole

Il bonus tende da sole è una detrazione fiscale che riguarda le spese sostenute per l'acquisto di tende da sole. Esso è previsto dalla Legge di Bilancio ed è incluso nell'ecobonus. La scadenza del bonus tende è il 31 dicembre 2024. Il nuovo bonus mantiene il valore del 50%. Ecco in breve cosa fare per ottenerlo: scegliere un'azienda specializzata in tende da sole;

effettuare le spese per i prodotti;

richiedere l'attestazione di conformità da parte dell'azienda;

presentare in Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del bonus;

inserire il bonus nella dichiarazione dei redditi;

ottenere la restituzione della somma corrispondente alla detrazione.

A chi spetta il bonus tende da sole

Il bonus per l'installazione di tende da sole può essere richiesto senza limiti di reddito o di ISEE da parte di: Proprietarii o nudi proprietari

Intestatari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

Affittuari e comodatari

Imprese e aziende

Chi usa l’immobile per esercitare la propria attività professionale

Associazioni professionali

Enti pubblici e privati che versano l’IRES

Case popolari

Gli edifici per per cui viene fatta richiesta del bonus devono esistere già alla data d'inizio dei lavori, quindi devono risultare accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e devono risultare in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è applicabile sia alle abitazioni principali che a quelle secondarie.

Quali requisiti devono avere le tende per il bonus

Il Bonus tende da sole è un’agevolazione per l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’allegato M al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. In pratica schermature solari o a chiusura mobile oscurante: Tende da sole;

Tende a bracci;

Tende a rullo;

Avvolgibili;

Persiane;

Tapparelle;

Veneziane. Si specifica che le schermature vanno applicate in modo solidale con l’involucro edilizio;

non devono potere essere montate e smontate dall'utente;

siano a protezione di una superficie vetrata;

siano installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;

Se siete in procinto di sostituire tende oscuranti, quelle nuove dovranno avere un indice di resistenza termica superiore a quella della precedente chiusura, perché ne consegua un risparmio energetico.

Se siete in procinto di sostituire tende oscuranti, quelle nuove dovranno avere un indice di resistenza termica superiore a quella della precedente chiusura, perché ne consegua un risparmio energetico.

nell'installazione vanno rispettate le vigenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza.

Quali sono le spese ammesse nel bonus tende da sole

Che tipo di spese sono ammesse nel bonus tende da sole? spese relative all’acquisto;

spese relative al montaggio ;

spese relative all’installazione;

spese relative alla fornitura e alla posa in opera di accessori Un buon architetto può aiutarti a scegliere la tenda da sole più adatta alle tue esigenze e a sfruttare al meglio il bonus tende da sole.

Come richiedere il bonus in pratica