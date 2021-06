Scegli le tende parasole per vivere l'outdoor protetti

Redazione - 24 aprile 2018

Dove è possibile installare una tenda parasole

A seconda della tipologia, le tende parasole si possono installare a muro o a soffitto, scegliendo con attenzione i punti di ancoraggio. Queste sono le soluzioni più diffuse – è facile dedurlo – per i balconi e per i terrazzi.



Ma a proposito di questi ultimi, e anche dei giardini o più in generale degli spazi outdoor piuttosto estesi (si pensi alle superfici con piscine), un’alternativa molto apprezzata e gettonata coincide con le tende autoportanti, cioè dotate di robuste basi o altri sistemi di fissaggio a terra. La scelta dipende quindi dall’area in questione e dalle preferenze individuali. C’è però un’altra questione da considerare.



Se si tratta di un’abitazione autonoma, per esempio una villetta mono o bifamiliare, il livello di libertà relativo alla collocazione della tenda da sole è molto elevato. Ma se la casa si trova in un condominio il discorso cambia.



Doveroso è innanzi tutto mantenere intatto il decoro dello stabile; a tal proposito, nella maggior parte dei casi il regolamento condominiale fornisce le risposte riguardanti l’installazione delle tende solari. Per quanto concerne l’eventuale fissaggio di ganci, se i balconi sono aggettanti è sufficiente chiedere il permesso al proprietario della casa al piano di sopra.



Se i balconi sono incassati, non occorre chiedere niente a nessuno. Se però ci sono elementi che connotano l’estetica del palazzo, bisogna prima ottenere l’autorizzazione di tutta la compagine condominiale. E ancora, nel caso in cui l’edificio in questione abbia una certa rilevanza storica e artistica, il permesso dev’essere chiesto alla Sovraintendenza competente per il territorio.



In foto Spazio, la tenda a bracci disegnata da Meneghello Paolelli Associati per Gibus, novità targata 2021.

Quale tipologia scegliere

Passiamo adesso in rassegna i diversi tipi di tende parasole, al fine di agevolarne la scelta: A bracci : come si deduce subito dal nome, sono caratterizzate da due bracci estensibili, agganciati a una barra orizzontale su cui è fissato anche il tubolare intorno al quale le tende stesse si arrotolano. Il fissaggio può avvenire a una parete oppure sul soffitto. La protezione è dall’alto. Può essere presente o meno un cassonetto che accoglie la tenda nel momento in cui viene chiusa.

: come si deduce subito dal nome, sono caratterizzate da due bracci estensibili, agganciati a una barra orizzontale su cui è fissato anche il tubolare intorno al quale le tende stesse si arrotolano. Il fissaggio può avvenire a una parete oppure sul soffitto. La protezione è dall’alto. Può essere presente o meno un cassonetto che accoglie la tenda nel momento in cui viene chiusa. A caduta : si ancorano al soffitto oppure a una trave. La struttura è composta da un rullo e dal telo che intorno a esso si arrotola per mezzo di una molla o un arganello. La protezione è frontale, l’ingombro è contenuto e di conseguenza queste soluzioni sono perfette per i balconi.

: si ancorano al soffitto oppure a una trave. La struttura è composta da un rullo e dal telo che intorno a esso si arrotola per mezzo di una molla o un arganello. La protezione è frontale, l’ingombro è contenuto e di conseguenza queste soluzioni sono perfette per i balconi. A vela : possono essere fissate a una parete ma anche a una colonna o a un albero; ci sono inoltre le versioni autoportanti. Le tende a vela sono un’opzione molto apprezzata da chi ama l’essenzialità e la pulizia formale. La tensione dei teli è regolabile.

: possono essere fissate a una parete ma anche a una colonna o a un albero; ci sono inoltre le versioni autoportanti. Le tende a vela sono un’opzione molto apprezzata da chi ama l’essenzialità e la pulizia formale. La tensione dei teli è regolabile. A cappottina: si riconoscono subito dalla loro forma bombata e un po’ retrò, vengono ancorate alla parete e hanno bracci estensibili. Rappresentano una scelta molto diffusa nel caso di villette private, ma anche di hotel e negozi.

Doveroso citare anche le pergotende: la struttura è autoportante, addossata alla parete, fissata ai muri perimetrali dell’edificio oppure al pavimento. Il telo è retrattile, avvolgibile o richiudibile a pacchetto. Ottimo acquisto per gli spazi più estesi.



Nelle foto, la tenda a bracci motorizzata con cassonetto a scomparsa totale R94 Stone di Bt Group; la tenda a caduta con con telo guidato a cavetti o tondini laterali in acciaio inox Edera di Arquati; la tenda a vela triangolare Velart di Giulio Barbieri.

Come selezionare colori e tessuti

I tessuti utilizzati per la realizzazione dei teli sono un elemento determinante nella scelta delle tende da sole. Il cotone è naturale, consente di ottenere una schermatura efficace, ma viene usato sempre meno perché col tempo e con l’esposizione ai raggi solari tende a scolorirsi e non è raro che si strappi.



Molto più gettonate risultano oggi le fibre sintetiche, in primis l’acrilico e il poliestere, in virtù della loro resistenza e robustezza. I migliori prodotti, inoltre, vengono trattati in modo da risultare impermeabili, isolanti e antimacchia. Una valida alternativa è il Pvc, che possiede caratteristiche simili a quelle dei tessuti sintetici.



Per quanto riguarda i colori, indubbiamente prevalgono quelli chiari e neutri: il bianco soprattutto, ma anche - per esempio - il beige e il panna. Del resto, sono tonalità di tendenza pure per l’arredamento outdoor, e in ogni caso donano ulteriore luminosità e raffinatezza al contesto.



Il mercato propone anche tende solari scure, ma bisogna – appunto – accertarsi che non incupiscano l’ambiente. I colori più accesi non sono invece molto in voga, tuttavia ciò non significa che siano da escludere a priori: i gusti personali devono avere sempre un ruolo importante. Il blu è perfetto per le abitazioni dagli esterni bianchi e lo stesso dicasi del giallo. L’arancio merita la promozione nel caso in cui gli esterni della casa siano gialli oppure marroni. Queste le opzioni attualmente più richieste.



Nelle foto, la tenda a bracci Harol di Tucan; la tenda cassonata Caraibi di Mv Living e la tenda cassonata Markilux 970di Markilux.

Tende parasole manuali o motorizzate? Due tipologie a confronto

Meglio una tenda da sole manuale oppure motorizzata? La prima si apre e si chiude tramite la classica manovella collegata all’asta, il più grande vantaggio è senza dubbio il costo contenuto. Si tratta di un’ottima soluzione per le tende destinati a spazi non ampi, quindi principalmente balconi; è maneggevole, facile da utilizzare, insomma si gestisce con facilità.



Il discorso cambia per le tende più grandi: l’operazione può risultare poco comoda e anche piuttosto faticosa. Per le tende motorizzate la spesa lievita, ma lo stesso dicasi per il grado di funzionalità e praticità. L’apertura e la chiusura avvengono tramite meccanismi elettrici ma non solo: i modelli più evoluti sono dotati anche di speciali sensori grazie ai quali il telo viene ripiegato automaticamente in caso di pioggia e/o vento. Così si evita il rischio di danni.



L’utilizzo della tenda parasole elettrica avviene tramite telecomando, ma si stanno moltiplicando i prodotti in grado di riconoscere i comandi vocali per mezzo degli assistenti Alexa, Google e Siri; in questi casi, sono a tutti gli effetti componenti della casa domotica e vengono quindi inseriti nelle relative programmazioni.



E se la corrente va via? Nessun problema: c’è sempre la possibilità di ricorrere all’arganello e procedere manualmente. Importante far presente, d’altro canto, che molte tende manuali possono essere motorizzate grazie all’intervento di tecnici specializzati.



Nelle foto, la tenda motorizzata a bracci estensibili T-Hide di Pratic, la tenda a scorrimento orizzontale Frame di Shade Lab e la vela ombreggiante Vele Shade di Unosider.

Le detrazioni fiscali di cui usufruire per le tende parasole