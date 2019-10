Le tende a bracci BT Group per un outdoor minimal chic

Redazione - 30 novembre 2017

Schermature solari, tra estetica e funzionalità

Pergolati, capottine, vele ombreggianti, pensiline, gazebi, ombrelloni, tende a bracci oppure a caduta: è ormai molto ampia e variegata l’offerta in commercio relativa alla copertura parziale degli spazi outdoor, ovvero alla creazione di zone d’ombra che rendano meglio e più a lungo fruibili giardini, terrazzi, balconi e qualsiasi altra superficie a cielo aperto di proprietà privata. Molte aziende specializzate in questo settore offrono soluzioni caratterizzate non solo da una grande eleganza ma anche da un alto livello di personalizzazione; l’obiettivo è consentire al cliente di vivere l’esterno nel rispetto dello stile architettonico del building o residenza privata ma anche dei gusti individuali. E’ necessario che la praticità vada sempre di pari passo con la bellezza. E quest’ultima, si sa, è soggettiva. Di conseguenza si avverte la necessità di misurarsi con un’offerta ricca e differenziata, che permetta di trovare ciò che si cerca. Leader nel campo delle schermature outdoor, BT Group mette in campo un catalogo eterogeneo e costantemente aggiornato, sempre al passo con le tendenze e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza. Grazie al dipartimento produttivo e di verniciatura interno, BT Group realizza prodotti di alta qualità estetica e manifatturiera, innovativi e moderni, caratterizzati da un design morbido e compatto. Prodotti che rappresentano quell’eccellenza Made in Italy di cui l’azienda brianzola si fregia in un mercato altamente competitivo. Le tende da sole BT Group a bracci o a caduta, in particolare, sono soluzioni pratiche, minimaliste ma sempre eleganti e curate nei minimi dettagli. Completamento ideale di terrazze, balconi o finestre, si inseriscono armoniosamente in diversi contesti architettonici, classici o contemporanei, valorizzandoli e assicurando la giusta protezione solare per un notevole risparmio energetico.

Tende da sole BTGroup

Pe un focus sulle tende da sole a bracci o a caduta BT Group non si può prescindere dai modelli R90 e R93, che hanno ottenuto grandi consensi. Si tratta di tende a bracci a cassonetto totale che permettono una capacità di protezione esterna, per chi le gode senza stagione, e del telo, grazie al cassonetto che lo contiene e lo difende dalle intemperie. Le linee raffinate, pulite e progettate nel segno della funzionalità mettono tutti d’accordo: chi le crea, chi usufruisce del prodotto finale e persino chi si ritrova semplicemente a guardare. Le tende R90 e R93 di BT Group sono disponibili in 56 varianti di colore per la struttura, lucida oppure opaca, e in una vasta gamma di tessuti per il telo, da tinta unita a cromie più forti; possono avere una sporgenza compresa fra 2,40 m (per la R90) e 3,50 m (per la R93) e dimensioni in lunghezza davvero maxi, fino a raggiungere gli 8 m (sempre per la R93). Grazie a dettagli tecnici come la viteria esposta in acciaio inox, i sistemi micrometrici di regolazione del cassonetto e dei bracci per una veloce installazione e la particolare conformazione delle piastre e dei tappi per una corretta chiusura degli elementi, inoltre, questi due modelli di tenda si rivelano ideali per la copertura di balconi e zone terrazzate, condominiali o private.

Detrazione 65% per le tende da sole