Tende a vela da esterno, caratteristiche e consigli utlili

Vele ombreggianti: dove collocarle

Le tende a vela da esterno possono essere collocate ovunque: in grandi o piccoli giardini, in terrazzo e anche a bordo piscina.

Sono l’ultima tendenza in fatto di soluzioni ombreggianti, delle vere e proprie architetture per esterni. Leggere alla vista e supertecnologiche hanno un design davvero accattivante, pensato per durare nel tempo.

Affidabili meccanismi elettrici di azionamento delle vele consentono di avvolgere il tessuto in pochi secondi senza fare il minimo sforzo, con chiusura automatica in caso di maltempo.

R300 Vela Basic di BT Group è dotata di un sistema brevettato integrato nel montante inclinato che assicura il corretto tensionamento del telo. La vela è in Dacron e può raggiungere le dimensioni massime di 600×600 cm.