Tende da sole a bracci estensibili: consigli per la scelta

Quanto costa motorizzare una tenda da sole a bracci

Motorizzare un modello manuale di tenda da sole a bracci estensibili è un investimento che semplifica la gestione quotidiana della copertura.

È un lavoro che si può fare con una spesa non eccessiva. Il prezzo dipende dalla potenza del motore necessaria in base alla grandezza del telo. In genere, il costo si colloca tra i 200 e i 500 euro.

Se si desidera integrare la luce LED o dei sensori per la pioggia o il vento l'importo totale sale sensibilmente.

Questi valori sono indicativi. Per conoscere la spesa esatta è sempre meglio richiedere un sopralluogo a casa nostra, seguito da un preventivo dettagliato, ad un professionista del settore.



T-Hide, la tenda da sole a bracci di Pratic, raggiunge una dimensione massima di 7 x 4 metri. La sua movimentazione e illuminazione possono essere gestiti dall'impianto domotico dell'abitazione.