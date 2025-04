Tende da sole esterne a caduta, come funzionano

Come funzionano le tende da sole a caduta

La versione manuale prevede un sistema ad argano che consente di avvolgere e srotolare il telo attraverso una manovella facilmente accessibile. Questo meccanismo è semplice e non necessita di alimentazione elettrica.

In alternativa, è possibile optare per tende da sole a caduta motorizzate dotate di motore.

In questo caso, l'apertura e la chiusura della tenda avvengono tramite un telecomando.

Il motore è silenzioso e genera un movimento fluido, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.



La tenda da sole Edera di Arquati è un modello a caduta dal design contemporaneo. È disponibile con o senza cassonetto e può essere azionata sia manualmente che con motore elettrico.