Tenda da sole per esterni, le cose importanti da sapere

Le detrazioni fiscali per l'acquisto della tenda da sole per esterno

L'acquisto di tende da sole continua a beneficiare di detrazioni fiscali pensate per incentivare l'efficienza energetica degli edifici. È possibile usufruire di uno sconto pari al 50% per le spese sostenute sulla prima casa. Questa agevolazione si applica su un importo massimo di 60.000 euro. Il recupero in sede di dichiarazione dei redditi è distribuito in dieci anni con quote annuali di pari importo.

Le coperture devono essere riconosciute come schermature tecniche integrate nella struttura dell'edificio. L’orientamento ammesso è quello che riceve il maggiore irraggiamento solare.

T-Code di Pratic: una tenda con bracci estensibili motorizzata che può raggiungere grandi dimensioni con inclinazioni da 10 a 60 gradi.