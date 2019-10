Pavimento antitrauma, una scelta sicura e resistente

Redazione - 24 aprile 2018

Una soluzione per pavimentare balconi e terrazzi

Arredare lo spazio esterno della casa significa renderlo esteticamente bello senza però dimenticare l’elemento sicurezza. Per farlo è necessario scegliere materiali e prodotti di alta qualità che permettano di raggiungere l’obiettivo, non sempre semplice. Se l’idea è quella di avere una soluzione sicura e resistente, il pavimento gommato antitrauma è sicuramente ciò che si addice di più a noi e alle nostre esigenze.



Indispensabile in tutti quegli spazi in cui la sicurezza deve venire al primo posto, come palestre, parchi gioco, giardini e asili, è consigliato sceglierla anche per balconi e terrazze di casa, in modo da avere una soluzione personalizzata e duratura nel tempo. Questo pavimento, infatti, viene sempre più scelto perché è semplice da posizionare (viene posato o realizzato direttamente sulle vecchie piastrelle anche se sono rovinate), resite alle intemperie, all’acqua, al gelo e al caldo. È, inoltre, antiscivolo, drenante ed ecologico; per questo considerato la soluzione migliore se in casa ci sono bambini. In base a quelli che sono i nostri gusti si potrà scegliere una delle numerose tipologie, senza dimenticare la possibilità di scegliere tra vari colori, più o meno vivaci. Tutto dipende dalle esigenze e dallo stile degli arredi esterni e interni.

Pavimento antitrauma: sicurezza e tendenza

Che il pavimento antitrauma sia sicuro è già stato detto ed è noto a tutti, quello che non sempre viene sottolineato è che si tratta anche di una scelta di tendenza. Nonostante possa sembrare bizzarro perché la gomma non fa venire in mente scelte glamour e alla moda, invece è esattamente il contrario, ormai da tempo. Avere piastrelle di questo tipo è utile e permette di non restare indietro con le mode di design del momento. Questo grazie anche all’ampia scelta di colori che permettono di non allontanarsi troppo alle tinte e allo stile del resto della casa. Senza contare che questa scelta sembra perfetta per chi desidera cambiare arredamento al proprio giardino o al terrazzo senza spendere cifre da capogiro e dover affrontare lavori lunghi e noiosi. Con il pavimento antitrauma si ottimizzano i tempi e si evitano cantieri. Le lastre vengono tagliate su misura sul posto ed è possibile, proprio perché non richiedono tecniche speciali, applicarle da soli.

La qualità al primo posto