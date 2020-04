Fascino senza tempo per il pavimento in cotto

Redazione - 04 giugno 2015

Quale arredamento scegliere per il pavimento in cotto

È innegabile: il pavimento in cotto rappresenta il perfetto complemento degli ambienti in stile rustico. Ma gli orizzonti si sono allargati, e questo tipo di pavimento si è rivelato un’ottima scelta anche per le case connotate da un arredamento moderno. Vediamo 3 esempi concreti.



Nella prima immagine vedete un’ampia cucina con isola caratterizzata da tonalità chiare: grigio e bianco. Proprio i colori chiari si abbinano in modo egregio al cotto, perché creano un armonioso contrasto cromatico e danno luminosità all’insieme. Notate, però, il top nero e il tavolo vintage in legno: dettagli che donano dinamismo (anche dal punto di vista stilistico) e sono anche ambasciatori di originalità.



La seconda foto mostra un soggiorno caratterizzato invece da tonalità scure: le sedie sono nere, la poltrona è blu acqua, il pouf-tavolino è grigio. Qui, quindi, la situazione si ribalta, nel senso che è proprio il marrone del cotto a portare luminosità, insieme alle pareti e alle porte candide. Guardate il tavolo: anche in questo caso, è stato inserito un pezzo vintage/classico.



Infine, una camera da letto dove trionfa la regola del less in more: pochi arredi, massimo effetto. Il letto è ispirato ai futon giapponesi, la consolle è minimalista e lo stesso dicasi per la panca posizionata ai piedi del letto. Tutti i mobili sono in legno. Perché il legno, e la conferma è arrivata anche dalle altre due foto, con il cotto forma un sodalizio vincente.

Che tipo di pulizia e manutenzione richiede

In commercio è facile reperire detergenti specifici per il pavimento in cotto, ma esistono anche ottime alternative fai da te. Suggeriamo, per esempio, di versare in un secchio 3 litri di acqua, 2 bicchieri di alcol, un bicchiere e mezzo di aceto e qualche goccia di detersivo per i piatti. Oppure potete sciogliere nell’acqua del sapone di Marsiglia in scaglie.



Importante è spazzare per bene il pavimento, ogni giorno. Al posto della scopa si può usare l’aspirapolvere. Sempre ogni giorno, buona norma è lavarlo solo con acqua, e una volta alla settimana procedere come spiegato prima.



Una volta all’anno è invece necessaria una vera e propria manutenzione, che consiste nel togliere lo strato di cera con un solvente ad hoc, per poi eliminare eventuali residui di stucco o salnitro con un prodotto anch’esso specifico e stendere la nuova cera con l’aiuto di uno spazzolone.

Interno ed esterno della casa: dove posare il cotto

Il cotto viene utilizzato per realizzare pavimenti sia interni che esterni. Nel primo caso, le mattonelle vengono trattate in modo da risultare non più porose e anzi idro-oleorepellenti: in sostanza si utilizzano prodotti che creano un reticolo chimico nei primi micron di superficie di cotto, per evitare che i liquidi (oleosi e non) vengano assorbiti e che l’umidità di risalita fuoriesca.



Poi si conclude la lavorazione con uno strato di cera di base o cera in pasta d’api e uno di cera di finitura. Nel caso dei pavimenti in cotto per esterni, quest’ultimo step non c’è, perché non necessario. A dirla tutta, i mattoni in cotto fatti a mano, essendo di per sé ingelivi, se destinati all’outdoor non sempre vengono trattati.



Si tratta, in molti casi, di una scelta presa insieme dall’azienda e dall’utente, anche considerando dove i mattoni saranno posati: se si tratta di un cortile o un patio, ovvero di un’area in cui si è soliti anche pranzare o cenare, allora il trattamento repellente può rivelarsi utile. Nel caso di una zona meno frequentata o un vialetto, se ne può anche fare a meno.

Le caratteristiche di un pavimento realizzato in cotto