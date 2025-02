Pavimenti in legno per esterni, i nostri consigli

Pavimenti per esterni in legno composito: perché sceglierli

Il legno composito, noto anche come WPC, è un materiale innovativo realizzato con circa il 60% di fibre di legno combinate con polimeri plastici. Offre l’estetica del materiale naturale con prestazioni eccellenti in termini di durata. È la soluzione ideale per terrazze, bordi piscina, patii e giardini.

Non teme pioggia, umidità, raggi UV o sbalzi di temperatura: non si deforma, non marcisce e non viene attaccato da microrganismi. La superficie antiscivolo riduce il rischio di scivolamenti anche quando è bagnato. Si rivela una scelta più economica rispetto alle essenze esotiche ed è eco-sostenibile in quanto realizzato con materiali riciclati.

Marina Compact di Skema è un pavimento in WPC della linea Outside. Può essere posato su entrambi i lati, uno con finitura a righe sottili e l’altro con scanalature più larghe.