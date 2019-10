Pergospace R640 di BT Group, il comfort di un salotto outdoor

Redazione - 17 aprile 2018

Vivere lo spazio outdoor con tutti i comfort di un interno

La primavera è ormai definitivamente esplosa e viene naturale desiderare di poter spendere più tempo possibile all’aria aperta, riscaldati dal tepore della bella stagione. Oggi è possibile godere appieno dell’effetto benefico per il corpo e lo spirito dei raggi del sole sfruttando gli spazi all’aperto della nostra casa, purché siano adeguatamente arredati. È proprio seguendo questa convinzione che BT Group ha lanciato per il 2018 una nuova collezione di strutture per gli spazi outdoor, tra cui pergole bioclimatiche, completamente rinnovata sia sotto il profilo estetico che sotto quello tecnico. Il risultato finale è quello di soluzioni dal design deciso, valorizzate da elementi tecnici unici per un salotto all’aria aperta ospitale e confortevole da vivere all’insegna della convivialità con i propri ospiti, per tutta l'estate e oltre.

Pergospace R640, pergola bioclimatica autoportante

La grande novità di BT Group per il 2018 è Pergospace R640, una pergola bioclimatica autoportante in alluminio , caratterizzata da linee ricercate e moderne. La struttura è in grado di offrire una copertura totale o parziale dal sole, a seconda di quale orientamento venga scelto per le lamelle che compongono la parte della copertura superiore; a questa utilità si uniscono poi quella di una perfetta climatizzazione e un riparo sicuro dalla pioggia, il tutto per rendere lo spazio esterno usufruibile indipendentemente dalle condizioni climatiche.

La convinzione di base che anima la proposta BT Group è quella di mettere l’utente finale al centro del progetto: è l’uomo, assieme al suo bisogno di unicità, il vero protagonista delle collezioni, all’interno di un circolo virtuoso che sottolinei l’individualità contro l’omologazione di pochi modelli standard privi di originalità. Pergospace R640 rappresenta il non plus ultra per chi voglia creare un ambiente outdoor che rappresenti al meglio il connubio tra evoluzione delle tecnologie e attenzione al design.

comfort raffinato per l'arredo esterno