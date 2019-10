Pergoklima di BT Group, l'evoluzione del vivere all'aria aperta

Con i pergolati uno spazio extra tutto da vivere

Pergoklima, soluzioni custom made per l'outdoor

Le pergole BT Group si distinguono non solo per la qualità e l'innovazione nei materiali ma in particolar modo per le finiture e per i dettagli costruttivi. Finiture che spaziano dal colore della struttura alla scelta della cromia per le lamelle di copertura o per la copertura in tessuto fino alla possibilità di inserire luci led integrate e teli drappeggiati laterali o sistemi di chiusura in pvc trasparente, per finire poi con l'integrazione di frangisole e grigliati studiati ad hoc. Tutto è coordinato nelle cromie per un insieme armonico e dolcemente integrato all'ambiente circostante.



Grazie proprio al reparto di progettazione, produzione e verniciatura, rigorosamente interni alla casa madre, le spazio extra da vivere in ogni stagione dell’anno e con ogni condizione climatica grazie ai Pergoklima , in particolare, sono un prodotto ad alto valore aggiunto. 6 versioni, 59 colori, multiple scelte di tessuti e materiali, tante varianti per un custom made esclusivo. Decorare l'ambiente esterno con strutture solide ma anche esteticamente belle favorisce il vivere l'outdoor senza pensieri. Dal bianco candido, che rimane il colore più scelto per pulizia e linearità di impatto, si annoverano anche il grigio micaceo, che ricorda il colore del ferro per strutture più d'antan, e il bronzo, tonalità più ricercata. Ma non finisce qui. Perché l'impianto di verniciatura consente di creare ad hoc colori esclusivi richiesti direttamente dai singoli committenti affinché il prodotto finale sia unico e personale. Per cui si spazia dai colori più accesi e sparkling come il giallo o il blu, per un pergolato "fuori dall'ordinario" a colori più sobri come il beige o il total black, per un'architettura più austera.



Le strutture sono tutte verniciate pretrattando l'alluminio tramite una tecnologia innovativa ed eco-friendly che si chiama OXSILAN®. Infatti tutte le vernici sono controllate attentamente per un ridotto impatto ambientale, pur non rinunciando a caratteristiche fondamentali quali la resistenza ai raggi UV e alle più avverse condizioni climatiche. Anche per il confezionamento dei teli, di cui si avvale per la fornitura dei più importanti produttori di schermature solari, siano essi tecnici o in pvc, la capacità di personalizzazione emerge distintamente nella manualità artigiana che si affianca ad un'innovativa strumentazione tecnologica, per un prodotto finale exclusively made in Italy.