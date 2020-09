La nostra guida completa i modelli di lampade da terra di Ikea

Redazione - 05 agosto 2016

Che usi fare di una lampada da terra

Le lampade da terra sono dispositivi di illuminazione composti da una base, uno stelo e un paralume. Si sviluppano in altezza e, come si deduce subito dalla definizione stessa, poggiano a terra. Per quanto riguarda il design, lo stile, la struttura e i materiali, l’offerta sul mercato è a dir poco ampia.



In riferimento alla tipologia di proiezione, invece, si sceglie illuminazione indiretta, cioè d’ambiente, e illuminazione diretta. La sorgente luminosa può anche essere orientata verso il basso oppure puntata contro una parete o il soffitto; qualsiasi esigenza si soddisfa con grande facilità.



In genere le piantane vengono collocate nel soggiorno e nel living, per creare angoli lettura o dedicati alla conversazione oppure illuminare tutto l’ambiente; in questo ultimo caso ne servono almeno due, ma non di rado il sistema di illuminazione viene completato da lampade da tavolo, faretti, lampade a sospensione.



Molti decidono di posizionare la lampada da terra anche in camera da letto, al fine di ottenere un’atmosfera calda e accogliente, o nello studio, poco distante dalla scrivania. C’è da far presente, d’altra parte, che questi complementi di arredo sono estremamente versatili, per cui possono trovare posto praticamente in ogni zona della casa, compresso l’ingresso. Le uniche eccezioni sono la cameretta e il bagno.



Siete alla ricerca di lampade da terra poco costose ma non deludenti in riferimento alla qualità e anche esteticamente gradevoli, originali? Esaminiamo insieme le proposte di Ikea cominciando da una delle più richiesta: Lersta. Realizzata in alluminio, costa 17 euro.

Lampada Lauters: il calore del legno

Disegnata da Wallin Irinarchos/L Widén, la lampada da terra Lauters Ikea trasmette subito un senso di calore grazie alla sua struttura in frassino massiccio (ricavato da fonti sostenibili), disponibile nel suo colore naturale ma anche nelle versioni marrone scuro e bianco.



Davvero particolare il paralume, realizzato con bottiglie di PET riciclate. Bisogna però far presente che si può anche optare per un paralume in tessuto. Questa lampada diffonde una luce d’ambiente e può essere regolata in altezza; è inoltre possibile nascondere il cavo elettrico (lungo 3,5 metri) all’interno della sua stessa base, in modo da non avere intralci e tenere l’ambiente più in ordine.



Le misure della lampada Lauters sono le seguenti: larghezza paralume 37 cm, altezza minima 119 cm, altezza massima 151 cm, diametro base 62 cm. Costa 55 euro.

Lampada in stile classico Arstid Ikea

Fra le lampade da terra Ikea più amate troviamo anche Arstid. La calotta della base e l’asta sono in acciaio, si sceglie fra la finitura ottone (nella foto) e la finitura nichelato. Il paralume è invece 100 per cento poliestere.



Si tratta di una lampada in stile classico, per molti versi romantica, ma che si integra bene anche nei contesti più moderni. Il dettaglio che più apprezziamo e che contribuisce a caratterizzarla ulteriormente? L’interruttore a catenella.



Le misure sono le seguenti: altezza 155 cm, diametro base 28 cm, diametro paralume 36 cm. Il filo elettrico è lungo poco più di due metri. Della stessa serie fanno parte anche una lampada da terra e una da parete, per cui è possibile illuminare l’ambiente all’insegna degli abbinamenti perfetti e di una continuità che diventa un plus in termini stilistici. La piantana Aristid di Ikea costa 43 euro.

La lampada orientabile Arod Ikea

Il principale pregio della lampada da terra grigio antracite Arod di Ikea è senza dubbio la versatilità: si rivela infatti adatta a qualsiasi contesto stilistico, moderno o più classico, e anche a qualsiasi ambiente della casa, dal soggiorno alla camera da letto passando per lo studio. Non solo. Realizzata interamente in acciaio, questa lampada permette di orientare la luce ovunque si voglia grazie al braccio e alla testa regolabili.



Come potete intuire facilmente, inoltre, diffonde un fascio luminoso diretto e di conseguenza è una soluzione perfetta per dedicarsi alla lettura. Questa lampada ha un’altezza pari a 170 cm e un diametro base pari a 30 cm. Il diametro del paralume, invece, equivale a 15 cm e il cavo elettrico ha una lunghezza di 185 cm.



La lampada Ikea Arod costa 49,95 euro ed è coordinabile con altre proposte riconducibili alla stessa serie.

Nymane, una proposta evergreen

Con la sua forma a fungo, Nymane è fra le lampade iconiche di Ikea, non passa mai di moda. La base, lo stelo e il paralume sono realizzati in acciaio con rivestimento a polvere, lo schermo del diffusore è in polistirene.



La griglia presente sulla parte superiore diffonde la luce verso l’alto e restituisce una buona illuminazione generale, mentre la griglia collocata sulla parte inferiore diffonde un fascio di luce non abbagliante verso il basso.



Disegnata da Ola Wihlborg, Nymane costa 65 euro. Le misure? L’altezza è pari a 146 cm, il diametro della base misura 32 cm e il diametro del paralume misura 37 cm. Si sceglie fra la versione bianca, che vedete nella foto, e quella nera. Il filo elettrico è lungo 2 metri. Anche in questo caso, sono disponibili lampade da soffitto e lampade da tavolo della stessa serie, per creare un ambiente perfettamente coordinato.

Ypperlig, lampada minimalista

Se cercate una lampada minimalista, caratterizzata da forme leggere ed essenziali, Ikea Ypperlig può fare al caso vostro. La base è in acciaio, il paralume – circolare e piatto - è in acciaio e plastica ABS. Una soluzione moderna ed esteticamente interessante, ma anche comoda è funzionale: non c’è infatti bisogno di piegarsi per accendere e spegnere la luce, in quanto l’interruttore si trova sotto la testa della lampada stessa.



Il braccio flessibile, inoltre, consente di orientare il fascio luminoso in qualsiasi direzione. Funziona a LED, la tonalità è bianco caldo; emette 500 lumen, che corrispondono alla luce emessa da una lampadina a incandescenza da 42W. La fonte luminosa ha una durata di circa 25.000 ore.



Ypperlig ha un’altezza pari a 122 cm, il diametro della base misura 22 cm e quello del paralume misura 15 cm. Il filo elettrico è lungo quasi 2 metri. Il prezzo di questa proposta? 55 euro.

La scenografica lampada Sjopenna

La designer Mia Cullin ha creato per Ikea una lampada da terra originale, per certi versi scenografica: Sjopenna. La base è in plastica acetalica, il piede è in betulla massiccia; il paralume, che copre la struttura quasi interamente, è realizzato in polipropilene nonché esteticamente arricchito da un cordoncino in gomma naturale.



Questa piantana consente di ottenere una luce d’atmosfera morbida e accogliente e ha un’altezza decisamente inferiore alla media, ovvero pari a 1 metro; ciò contribuisce a mettere in risalto le sue peculiarità.



La lampadina, come di consueto, viene venduta a parte e l’azienda consiglia di sceglierne una a LED GX53, con intensità luminosa regolabile e fascio luminoso 36°. Il filo ha una lunghezza pari a 2 metri. Sjopenna costa 29,95 euro e può essere abbinata alle altre lampade, sia da tavolo che a sospensione, che compongono la collezione.

