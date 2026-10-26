Piastrelle bagno moderno: come orientarsi tra colori e materiali

Il primo passo è valutare le caratteristiche della stanza: dimensioni e quantità di luce naturale orientano la scelta. In un ambiente piccolo o poco luminoso, le tonalità chiare aiutano a rendere lo spazio visivamente più grande. In questo caso, le nuance più intense possono caratterizzare l’ambiente con una parete d’accento dietro il lavabo o nella zona doccia. Un bagno ampio offre maggiore libertà negli accostamenti cromatici. Le palette di tendenza comprendono il bianco e i toni neutri, l’azzurro e il blu, il verde nelle sfumature pastello e bosco, il rosa, il terracotta e il grigio nelle sue diverse gradazioni.



La scelta delle mattonelle per il bagno riguarda anche il materiale e la destinazione d’uso. Il gres porcellanato è adatto per pavimenti e rivestimenti, mentre la ceramica in pasta bianca è impiegata per le pareti, perché non è progettata per resistere al calpestio.