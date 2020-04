Piastrelle per esterno: i materiali migliori

Le migliori idee per pavimenti esterni economici

In ogni caso, la scelta della pavimentazione per lo spazio esterno è una questione di valutazione delle necessità in relazione alle azioni che in quello spazio saranno svolte, dal passaggio di auto, alla pavimentazione per piscina oppure spazio esterno casa ma interno veranda o ancora, allo spazio relax o gioco per bambini.

Quanto costa pavimentare il giardino senza spendere troppo

Autobloccante in cotto per pavimentazioni esterne COTTOBLOC By SOLAVA

Pavimento per esterni in plastica PIASTRELLA By Onek

Pavimentare l'esterno di casa senza spendere troppo avendo al tempo stesso un ottimo risultato è possibile.

La scelta del materiale che si impiegherà per il rivestimento della superficie calpestabile è fondamentale per definirne il costo.

Ad esempio, l’impiego di piastrelle in materiale polimerico potrà essere una valida soluzione: il pavimento per esterni in plastica Piastrella By Onek ad esempio, è una delle soluzioni applicabili che permette di realizzare superfici piastrellate di estetica gradevole e dalle buone prestazioni, dal prezzo contenuto. Infatti, se si sceglie la dimensione 40x40 cm di forma quadrata, al prezzo di soli 3-5 euro a piastrella, si può ottenere una ampia superficie ad un prezzo molto ragionevole, disponibile in tre colori, verde, coccio e grigio. Alternativa altrettanto valida ed economica, scegliere di posare sulla superficie esterna a casa autobloccanti di varia forma e dimensione da quelli quadrati, alle forme varie accostate a ricreare decori e composizioni, alle forme rettangolari che possano essere disposte rette, a spina di pesce oppure a spirale. In questo caso il costo varierà dai 15 ai 35 euro almetro quadrato.