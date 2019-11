Inaugurato un nuovo negozio Prezioso casa a Salerno

Redazione - 26 novembre 2019

Prezioso Casa rafforza la sua presenza in Campania

Prezioso Casa continua a crescere e, con la volontà di offrire ai propri clienti nuove opportunità, ha da poco inaugurato un punto vendita a Salerno. La struttura del negozio, innovativa e particolare, propone ai visitatori un percorso alla scoperta dell’arredo a 360 gradi, con un ampio ventaglio di soluzioni per personalizzare la propria casa su misura, come un vestito sartoriale, che soddisfi le più personali esigenze.



Un team di esperti altamente qualificati fa dei negozi Prezioso Casa delle vere e proprie boutique dell’arredamento, in cui ogni cliente è affiancato in tutte le fasi, dalla progettazione fino all’assistenza post-vendita. Tra i plus offerti il rilievo misure, la stesura del progetto, la consulenza di arredatori e architetti, servizi impeccabili di trasporto e montaggio dei mobili.

Eccellenza e professionalità a servizio dei clienti

In occasione dell’apertura, fortemente voluta da Prezioso Casa per rispondere alle numerose richieste provenienti da Salerno, Avellino e provincia, i visitatori hanno potuto approfittare di alcune imperdibili promozioni ed hanno ammirato tutte le novità del centro arredamenti numero uno in Italia .



Una vera festa durata due giorni, che ha attirato oltre 1500 persone provenienti da tutta la Campania per vivere un momento di grande emozione e divertimento e per vedere dal vivo il nuovo showroom.



«Questo non è un traguardo» ha affermato Gaetano Ambrosca di Prezioso Casa, «ma un nuovo punto di partenza. Il nostro marchio sta crescendo e, per essere sempre più vicini ai nostri clienti, abbiamo deciso di aprire questo negozio che deve essere visto come un’opportunità tanto per noi quanto per i nostri clienti».

Prezioso Kitchens, il mondo della cucina