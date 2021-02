Da Prezioso Casa scopri le migliori proposte per arredare la cameretta

Redazione - 17 febbraio 2021

Come definire il progetto della cameretta

Per arredare la cameretta al meglio è necessario partire dalla definizione di un progetto ad hoc. Il primo step consiste nel prendere con precisione le misure dello spazio disponibile, per poi analizzare attentamente quest’ultimo e le sue principali caratteristiche.



È una stanza piccola? Si estende soprattutto nel senso della lunghezza? Oppure è ampia ma ha una pianta irregolare? Le soluzioni variano a seconda delle peculiarità strutturali. D’altro canto, è fondamentale mettere a fuoco le esigenze personali, legate anche all’età dei bambini o dei ragazzi cui la camera è destinata.



I più piccoli, per esempio, necessitano di un’area in cui giocare liberamente e nella massima sicurezza; per i più grandi occorre una zona studio confortevole e funzionale. E ancora, nella stanza destinata a due o più persone bisogna trovare il modo di garantire a ciascuna un minimo di privacy; problema che non si pone quando l’ambiente è tutto per un solo figlio.



Un ruolo di primo piano spetta, ovvio, anche alle preferenze estetiche. Che si traducono in un’indispensabile personalizzazione. Da chi farsi aiutare, dunque, per giungere a una progettazione ottimale? Da veri professionisti del settore. Un indiscusso punto di riferimento è Prezioso Casa, il centro arredamenti numero uno in Europa, con quasi sessant’anni di storia alle spalle. Del team fanno parte esperti arredatori e architetti che offrono servizi di consulenza anche online.



A Castel Volturno e a Salerno ci sono due grandi showroom con aree espositive dedicate allo spazio junior, in cui si trovano arredi e complementi per le camerette dei migliori marchi, fra cui Nidi, Moretti Compact, Dolfi e Corazzin. Sono disponibili collezioni 4-10 anni e 11-18 anni.

L’importanza di affidarsi a professionisti del settore

Affidarsi a professionisti del settore per la progettazione della cameretta significa usufruire di una serie di vantaggi concreti; non accontentarsi di soluzioni prestabilite, ma pretendere a ottenere il meglio. Significa scegliere gli arredi giusti e avere la possibilità di creare spazi personalizzati nei quali la funzionalità e lo stile abbiano la stessa, grande importanza.



Prezioso Casa non è un semplice mobilificio ma in primis un’azienda di consulenza con una mission ben precisa: trasformare l’abitazione “da luogo in cui si vive in ambiente da vivere”. I consulenti, come prima cosa, si recano sul posto per effettuare i rilievi delle misure e osservare da vicino la stanza, in ogni particolare. Il sopralluogo è gratuito e non sottintende l’acquisto. È possibile anche prenotare una consulenza online in videochiamata, a cui, se il cliente è interessato, fa seguito un confronto con lo staff di Prezioso Casa, basato sull’ascolto delle esigenze e sulla raccolta di tutti gli elementi necessari per mettere a punto un progetto completo. Progetto che si può visualizzare al meglio grazie alla realtà virtuale: lo spazio futuro diventa concreto nel presente.

Una promozione imperdibile da Prezioso Casa

Negli showroom di Prezioso Casa arriva una promozione imperdibile sull'acquisto della cameretta: fino al 30 aprile, tutti coloro che acquisteranno una composizione firmata Nidi riceveranno in regalo un monopattino elettrico. “Per molti il 2021 – spiega Gaetano Ambrosca, presidente di Prezioso Casa - è l’anno della ripartenza. Per noi quello delle conferme e dei nuovi traguardi da raggiungere. Farlo con un mezzo green è ancor più importante”.



“La nostra azienda – fa eco Pino Valito, direttore marketing - è sempre stata sensibile alle tematiche ambientali. Non a caso i nostri negozi sono alimentati da energie rinnovabili e compie scelte ecosostenibili da ormai un ventennio. Con una promozione del genere ci auguriamo di sensibilizzare anche le future generazioni”.



Ma non finisce qui. Prezioso Casa permette anche di usufruire di un finanziamento a tasso zero sull’acquisto delle camerette Nidi: “Il mood Sempre più vicino a te - dichiara Roberto Fusco, visual merchandiser dell’azienda - non è solo un veicolo pubblicitario, è un precetto nel quale crediamo molto. Il momento non è semplice e vogliamo fare del nostro meglio affinché i bambini ritrovino quella quotidianità che sembra così lontana”.



Arredare una nuova cameretta, quindi, come segnale incoraggiante per le future generazioni. A tutta velocità e con zero emissioni.

Gli arredi salvaspazio per le camerette

Le case di più recente costruzione hanno un’estensione ridotta rispetto a quelle di una volta, si sa. E spesso proprio la cameretta figura fra gli ambienti più piccoli. Ciò non significa, però, che si debbano fare rinunce e sacrifici in termini di comfort e praticità.



Le aziende operanti nel campo dell’arredamento, infatti, consapevoli di tale situazione hanno puntato sui cosiddetti arredi salvaspazio, incrementandone costantemente la qualità e arricchendo di continuo il ventaglio di proposte. Sono soluzioni efficaci e anche esteticamente accattivanti, e la crescente richiesta lo conferma.



I soppalchi e le camerette a ponte, per esempio, stanno vivendo la loro stagione d’oro. Così come i letti a scomparsa e quelli dotati di cassettoni o altre tipologie di vani contenitori, le scrivanie sospese, gli armadi a tutta altezza con ante scorrevoli.



Sono tutte soluzioni presenti anche nel catalogo di Prezioso Casa, risultato di un’attenta selezione di proposte firmate dai più noti brand del settore. Puoi visitare uno dei due spazi espositivi, situati rispettivamente a Castel Volturno e Salerno, e anche richiedere la consulenza di un arredatore.

6 consigli per un risultato perfetto