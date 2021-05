Nuova apertura ad Avellino per Prezioso Casa

Una nuova sfida per Prezioso Casa

Prezioso Casa rilancia e, non pago dei successi di Castel Volturno e Salerno, inaugura un nuovo showroom ad Avellino . Millecinquecento metri quadri di esposizione per soddisfare le esigenze – estetiche e pratiche – di un’ utenza in continua crescita , così come in continua crescita è il marchio, nato circa sessant’anni fa, e che ha compiuto un autentico salto di qualità sotto la gestione di Gaetano Ambrosca . «Il nostro» dichiara il presidente di Prezioso Casa «è un percorso di crescita e come tale articolato in tappe. Avellino è il terzo step di un progetto a lungo termine che prevede l’apertura di altri showroom. La scelta di questa piazza? Avellino è una città ambiziosa, proprio come il nostro marchio».

In negozio come a casa

Concepito come un grande appartamento, il nuovo negozio Prezioso Casa di Avellino non si limita a proporre tutte le novità del 2021 griffate Prezioso Casa e non solo, ma rilancia presentando autentiche anteprime nazionali. Come nel caso di Edge, modello di punta della linea Veneta Cucine, proposto in anteprima assoluta (verrà presentata al pubblico a settembre in occasione del Salone del Mobile di Milano) nel centro arredamenti irpino.



«Quel che volevamo trasmettere» dichiara Roberto Fusco, visual merchandiser di Prezioso Casa «era la piacevole sensazione di trovarsi tra le mura domestiche. Gli ambienti si sono evoluti e, sempre più spesso, si contaminano per assecondare le esigenze di nuclei familiari piccoli ma sempre più accoglienti. La casa diventa ufficio, ma pure luogo d’incontro tra generazioni variegate con esigenze molto diverse. Esigenze che vogliamo soddisfare dando credito al mood: sempre più vicino a te». Un’intera area kitchen firmata Veneta Cucine e prodotti brandizzati Prezioso Casa – realizzati in collaborazione con le più grandi aziende del settore come: Pianca, Bolzan, Tonin Casa, Mobilgam, Calia, Tomasella, Modo10 – per continuare a garantire standard di qualità elevatissimi.