Scopri insieme a noi lo store Prezioso Casa a Salerno

Redazione - 08 luglio 2021

Prezioso Casa: non più solo negozio, ma brand riconosciuto nel mondo dell'arredo casa

Dimenticate la figura del semplice rivenditore di arredamento: con i suoi oltre 50 anni di storia, i migliori progettisti, i brand più quotati sul mercato e un'intera linea d'arredo firmata col proprio nome, Prezioso Casa è oggi il più grande centro del Sud Italia specializzato nell'arredo casa; un'azienda consolidata che mette a disposizione della propria clientela team di professionisti esperti e spazi espositivi con allestimenti emozionali e coinvolgenti, organizzati in macroaree in continuo aggiornamento.

Una realtà di successo in continua evoluzione e sempre in linea con le mutevoli esigenze dell’abitare, come testimonia lo showroom Prezioso Casa di Salerno, inaugurato a fine 2019 e già riferimento indiscusso per chi è alla ricerca di un partner affidabile con cui dare forma alla casa dei propri sogni.

Il tuo progetto di arredo a Salerno firmato Prezioso Casa

Professionalità, creatività e soluzioni su misura: a Salerno vi attende un partner innovativo e affidabile, insieme a cui mettere a punto soluzioni efficaci, belle e customizzate, che uniscano estetica e funzionalità, le ultime tendenze del design e le vostre più personali esigenze.



Siete pronti ad immergervi in un viaggio di emozioni? In negozio vi sentirete come a casa: dall'accoglienza nella grande reception, alla visita dello showroom, suddiviso in aree tematiche con allestimenti pensati per suggerirvi idee e farvi toccare con mano la qualità dei prodotti in mostra. Avrete a disposizione consulenti di provata formazione, che ascolteranno le vostre richieste e sapranno fornirvi soluzioni adeguate. Grazie ai più aggiornati software di progettazione avrete un’anteprima 3D di alta qualità delle soluzioni d’arredo per la vostra casa: un unico progetto con i mobili dei brand da voi scelti in negozio.



Personale qualificato interno all'azienda vi accompagnerà dunque in ogni fase del processo di acquisto: dalla consulenza alla progettazione, con sopralluogo per rilievo misure presso la vostra abitazione. Dalla vendita alla consegna e al montaggio dei mobili a regola d'arte, fino al servizio di assistenza post vendita: affidatevi a Prezioso Casa per arredare e personalizzare al meglio i vostri interni!

Un concept store dedicato all'universo casa