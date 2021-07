Scopri il negozio d'arredo casa Tolomello Mobili a Napoli

Tolomello Mobili, il tuo negozio di arredo casa a Napoli

Devi arredare casa o ristrutturarla e sei alla ricerca di un partner affidabile a Napoli e provincia? Punto di riferimento sul territorio è lo showroom di Tolomello Mobili.

Grazie ai decenni di esperienza maturati nel settore dell'arredo casa, oggi l’azienda è specializzata nell’arredo moderno e di design e propone nel suo prestigioso showroom (1200 mq di esposizione) cucine, soggiorni, divani, mobili per la zona notte e complementi delle migliori marche. Tutto ciò che cerchi per personalizzare la tua casa al meglio.

La qualità dei prodotti in vendita, la preparazione del personale che segue i clienti, la selezione di brand Made in Italy e specializzati in diversi settori dell’interior design sono la cifra distintiva di Tolomello.



In negozio potrai toccare con mano l'eccellenza di ogni soluzioni proposta e firmata, tra gli altri marchi, da Cattelan Italia, Twils, Dienne Salotti, Alf da Frè, Tomasella: dalla cucina al living, dalla zona notte alla sala da bagno, modelli e collezioni belle e attuali, ma anche funzionali e pratiche, realizzate con materiali importanti e sicuri, capaci di durare a lungo nel tempo.

A tutto ciò si aggiunge una progettazione personalizzata grazie al servizio di consulenza customizzata, per dar vita ad una casa completamente su misura, in cui i bisogni e i desideri dei clienti, anche di quelli più esigenti, trovano la loro completa e totale realizzazione.