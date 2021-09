Prezioso Casa dà forma ai tuoi desideri in una casa unica

Redazione - 02 settembre 2021

Scopri il pacere di arredare casa

Aiutarci ad arredare casa realizzando i nostri desideri: è questo l'obiettivo di Prezioso Casa, punto di riferimento indiscusso per la progettazione e l'arredo casa nel Sud Italia . Una solida realtà con 60 anni di storia e in continua espansione, come testimoniano le recenti aperture, tra cui lo store Prezioso Casa di Avellino.



Uno spazio di oltre 1500 mq in centro città, in cui potrete visionare tutte le migliori proposte di arredo per i vari ambienti della casa, passeggiando fra le aree espositive allestite per un' esperienza d'acquisto unica ed emozionale . Spazi dedicati alle nuove collezioni di arredo, dove sarete accompagnati da architetti nella progettazione dei vostri ambienti domestici, per configurarli secondo il vostro stile, in modo che riflettano la vostra personalità e rispondano alle vostre più personali esigenze.



Professionalità, grande esperienza ed elevati standard qualitativi sono la cifra distintiva degli store Prezioso Casa, in cui ogni fase del progetto viene coordinata e realizzata con cura, attenzione, disponibilità. Dalla progettazione al rilievo misure, dalla scelta di mobili, complementi e illuminazione al processo di acquisto, fino alla consegna e al montaggio, sarete affiancati e seguiti da personale esperto e competente. Che aspettate quindi?



Fissate un appuntamento per poter avere a disposizione un arredatore esperto a voi dedicato!

Scegli lo stile per la tua nuova cucina

Se avete deciso di comprare una nuova cucina o di rinnovare quella che avete, nello store di Prezioso Casa ad Avellino potrete richiedere la consulenza sulle ultime tendenze per mobili e rivestimenti ad esperti arredatori. Nello showroom scoprirete quali sono le novità in fatto di materiali, abbinamenti, arredo e vedrete esposti i modelli più attuali, tra cui la cucina Edge in anteprima mondiale, del brand Veneta Cucine, espressione delle tecnologie più avanzate e delle più qualificate forme di sapere artigianale.



Da Prezioso Casa eccovi un consiglio: 2 sono le tendenze attuali per i top cucina: Il quarzo , materiale composito ottenuto miscelando resine, quarzite, polveri di granito, granulati e pigmenti. Chi lo sceglie avrà un piano di lavoro robusto, solido ed elegante. Il quarzo, infatti, resiste a graffi e urti; è antistatico e quindi igienico perché non attira la polvere; ha una superficie non porosa e quindi resistente alle macchie causate dai liquidi usati in cucina; è molto facile da pulire, con un panno morbido, acqua e sapone. Da Prezioso Casa lo potrai scegliere in differenti tonalità e finiture, in grado di personalizzare al meglio la tua cucina, in base alle dimensioni e alla corretta illuminazione dell'ambiente, che ne saprà valorizzare al meglio le peculiarità.

Il total living firmato Prezioso Casa