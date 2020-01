Consigli utili per il progetto di un bagno rettangolare

Redazione - 19 dicembre 2015

Come disporre i sanitari in un bagno rettangolare

La disposizione dei sanitari in un bagno rettangolare è fondamentale per motivi facilmente comprensibile: le giuste scelte permettono di muoversi agevolmente e stare comodi. La soluzione più classica? Il wc e il bidet allineati (fra l’uno e l’altro devono esserci almeno 40 cm) su una delle due pareti più estese nel senso della lunghezza.



E il lavabo? Spesso si colloca a poca distanza dal bidet, sempre sulla stessa parete, ma non di rado viene messo su quella di fronte; accanto al lavabo può essere installato il box doccia o può trovare posto la vasca.



Però anche la parete più corta in fondo viene sfruttata sempre più di frequente nella progettazione moderna, anzi non di rado “ospita” proprio la doccia. O addirittura la vasca da bagno, se lo spazio lo consente. Tenete presente, d’altra parte, che in commercio esistono anche vasche compatte e slim.

Le migliori idee per progettare un bagno lungo e stretto

Osserviamo alcune idee vincenti per progettare e arredare un bagno lungo e stretto. Nella prima immagine trionfano il minimalismo e l’essenzialità tipici del design contemporaneo: il wc e il bidet sono sospesi e in linea, il mobile bagno è lungo e privo di maniglie e sulla parete più corta c’è una vasca compatta.



L’ambiente poteva essere funzionale ma un po’ freddo, tuttavia il legno ha risolto il problema donando il calore necessario. La seconda soluzione è perfetta per gli amanti del vintage: la disposizione dei sanitari è quella tipica degli anni ’70, è rimasta immutata. Ci sono anche le piastrelle più classiche.



Ma notate i dettagli che fanno la differenza: i fiaschi di vino usati come lampadari, la valigia aperta usata come contenitore, il cesto appeso. Cambiamo completamente genere e stile con la terza immagine, relativa a un bagno ultra moderno. L’ampio box doccia occupa la parete più corta e la trasparenza delle ante non ostacola il passaggio della luce naturale (la stessa parete è parzialmente occupata dalla finestra).



I sanitari e il lavabo sono sospesi, la fantasia delle piastrelle in gres dona movimento e profondità a tutto l’ambiente. La doccia si trova invece all’entrata del bagno, sulla destra, nell’ultimo bagno che vi mostriamo: per l’esattezza è stata realizzata una nicchia. Sullo stesso lato vediamo il wc e il bidet mentre sulla parete di fronte c’è un ampio mobile.

Come arredare un bagno piccolo rettangolare con lavatrice

Non soltanto il vostro bagno è piccolo e rettangolare, per quanto è l’unico posto in cui collocare la lavatrice? Le soluzioni non mancano. Se possibile, l’ideale sarebbe ricavare una nicchia nella parete (una delle due più lunghe, naturalmente) e là collocare l’elettrodomestico.



Oppure, se il bagno è molto lungo, perché non realizzare un antibagno da riservare proprio alla lavatrice? Nel caso nessuno di questi due interventi sia possibile, consigliamo comunque di celare alla vista dell’apparecchio, magari lasciando visibile solo la parte frontale.



Come? Incassandolo in un mobile. Guardate la foto: il mobile scelto si sviluppa in altezza ed è stato quindi possibile installare anche l’asciugatrice. Nemmeno queste opzioni fanno al caso vostro? C’è il piano C, che consiste nell’installare un lavabo sospeso e occupare lo spazio rimasto libero con la lavatrice, per poi coprirla con un telo oppure con una tenda doccia, dopo averne modificato le misure per il vostro scopo.

