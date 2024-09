Bagni moderni, idee per arredarli

Le migliori idee per i bagni moderni

L'arredo dei bagni moderni

Bagni moderni piccoli, funzionali e di design

Nell'arredare bagni moderni piccoli occorre dedicare tempo alla scelta dei colori. Più lo spazio è piccolo, più sarà opportuno scegliere colori tenui e luminosi . Anche per le piastrelle di pareti e pavimento sono da preferirsi colori neutri e chiari. Inoltre la dimensione delle piastrelle dovrebbe essere medio grande, poiché quelle piccole restringono ancora di più l’ambiente. In secondo luogo occorre studiare nel dettaglio cosa inserire e cosa invece è possibile tralasciare dell’arredo. Privilegiate arredi funzionali e flessibili, ma anche piacevoli alla vista. Il lavello con mobiletto integrato consente di sfruttare ogni millimetro a disposizione.

Bagno moderno grigio chiaro

Bagno moderno con vasca

Oggi la vasca da bagno è senza dubbio un elemento di arredo a tutti gli effetti , in linea con le nuove regole dell’interior design. Nel classico e intramontabile bianco, oppure nei modelli di vasche da bagno colorate , queste conferiscono eleganza e ricercatezza all’intero ambiente. Ergonomiche, sinuose, geometriche, lineari o rotonde : sono sculture protagoniste dello spazio in cui sono collocate, addossate alla parete o a centro stanza, spiccando per effetto scenico con la loro imponenza ma al contempo con la leggerezza delle forme.

Bagni moderni con doccia a pavimento

Bagni moderni, piastrelle adatte

Nella scelta delle piastrelle per bagni moderni, prediligendo il gres e la ceramica, ci troveremo a dover decidere tra formati piccoli (10-20 cm) e medi (30-90 cm), oltre ad opzioni decorative come listelli rettangolari, piastrelle esagonali oppure il mosaico, altamente versatile, che può essere usato sia per intere superfici sia per dettagli.

Il design moderno pone l'accento sulle grandi lastre in gres porcellanato, con effetti che creano un notevole impatto scenografico riducendo le fughe e ampliando visivamente l'ambiente.