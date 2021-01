Come arredare il bagno con il grigio

4 idee per il bagno grigio chiaro

3 consigli per il bagno grigio scuro

I suggerimenti per abbinare il grigio al bianco

Chi apprezza la neutralità e la raffinatezza del grigio ma vive nell’indecisione e ha paura di osare, potrà benissimo optare per un abbinamento che non teme errori: grigio e bianco.

Vediamo come rendere lo spazio interessante e non banale: